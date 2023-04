Danmark køber topmoderne kampvogne til Ukraine

Sammen med Holland donerer Danmark 14 Leopard 2-kampvogne til Ukraine.

Det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) torsdag morgen efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Leopard 2-kampvogne anses for at være en af de mest effektive og avancerede kampvogne, der produceres.

- Det er ikke danske kampvogne. Det er et samarbejde om kampvogne, som ikke er danske, men som købes i samarbejde med Nederlandene. Det er nogle, der bliver købt fri, siger Troels Lund Poulsen.

Kampvognene kan blive leveret i begyndelsen af 2024, oplyser Troels Lund Poulsen.

Ukrainerne har længe efterspurgt blandt andet kampvogne til at bruge i landets krig mod Rusland, der invaderede sin nabo for lidt over et år siden.

Polen og Tyskland har eksempelvis allerede sendt netop Leopard 2-kampvogne til Ukraine. Lande som USA, Storbritannien og Frankrig har desuden sendt andre tyder kampvogne til ukrainerne.

Det bliver ikke de første kampvogne, som Danmark sender til Ukraine. Danmark har allerede doneret den ældre model Leopard 1 sammen med Tyskland og Holland. Der er tale om mindst 100 Leopard 1-kampvogne, som inden for de kommende uger er klar til at blive sendt til Ukraine.

Leopard 1-kampvognene skal i første omgang bruges til træning af ukrainske soldater.

Prisen for den nye donation er på en milliard kroner, og Danmark og Holland deler udgifterne.

De danske udgifter dækkes via Ukraine-fonden. Den milliardstore Ukraine-fond blev præsenteret af et bredt flertal af Folketingets partier 15. marts i år. Fonden har en samlet ramme på cirka syv milliarder kroner i 2023.

Løkke har orienteret sin ukrainske ditto om den nye donation torsdag morgen.

- Det er et meget markant bidrag. Det betyder, at Danmark er blandt lande, der har doneret flest kampvogne til Ukraine, siger udenrigsministeren.

Nyheden om den nye donation af 14 Leopard 2-kampvogne kan Troels Lund Poulsen tage med sig, når han fredag drager til den amerikanske luftbase Ramstein Air Base i Tyskland, hvor 50 lande, som støtter Ukraine, mødes. Her drøfter landene yderligere donationer til Ukraine.

