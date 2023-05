Danmark laver investeringsforum til genopbygning af Ukraine

Danmark vil gennem en investeringsfond bidrage til genopbygningen af Ukraine.

Det fortæller erhvervsminister Morten Bødskov (S) forud for et pressemøde om en lancering af "Ukraine Investeringsforum", som skal skabe samarbejde mellem danske og ukrainske virksomheder.

- Vi sammensætter i dag en Ukraine-investeringsfond, som muliggør danske virksomheders engagement i Ukraine, og vi kan garantere, at hvis der sker noget med pågældende projekt, så hjælper vi.

- Det viser igen, at selv om vi er et lille land, er vi klar til at tage et stort ansvar for fred i Europa. Lige nu er det i Ukraine, og der skal vi finde alle de muligheder, vi har for det, siger han.

Ved etableringen af Ukrainefonden i marts 2023 blev der også oprettet en låne- og garantiordning for investeringsfonden Danmarks Eksport og Investeringsfond (EIFO).

Her kan ukrainske virksomheder tage lån, og danske virksomheder kan herefter eksportere til Ukraine.

EIFO har nu har godkendt lån til to projekter i Ukraine på i alt 300 millioner kroner.

Pengene skal blandt andet gå til Nibulon, Ukraines største landbrugsvirksomhed. Nibulon skal opføre en ny terminal i Izmail, hvilket skal forsøge at muliggøre direkte eksport af forarbejdet korn og en stabil fødevareforsyning til Europa.

En mindre del af pengene går til en landbrugsvirksomhed nær frontlinjen i Mykolajiv, som skal genopbygge bombeskadede produktionsfaciliteter ved at købe udstyr fra danske eksportører.

Spørger man erhvervsministeren, om det ikke er lige tidligt nok at begynde genopbygningsfasen, når der fortsat er krig i Ukraine, siger han:

- Hele pointen er, at vi ikke skal vente, til krigen stopper. Ukrainerne skal have et liv, selv om der er krig. Putin skal ikke lykkes med at bombe den ukrainske befolkning og deres liv og hverdag.

- Vi støtter dem militært, civilt og humanitært. Nu støtter vi dem også erhvervsmæssigt, fordi for Danmark og Europa er det en kamp, som skal vindes, lyder det fra Morten Bødskov.

Og netop derfor er det så vigtigt, at man stiller en garanti for de danske virksomheder, som gerne vil deltage i genopbygningen af Ukraine, siger ministeren.

- Der er jo krig i Ukraine, så selvfølgelig er der sikkerhedsmæssige risici. Så er der en dansk virksomhed, som gerne vil ind, men er usikker, fordi der er krig, så kan vi stille en garanti for det engagement.

Der er altså både fordele for Ukraine og danske virksomheder, mener ministeren.

- Danmark har været i Ukraine i mange år - også før den anden invasion. Det glemmer man måske, men det har vi faktisk.

- Så vi vil gerne have dansk erhvervsliv ind i en tidlig fase, så de danske virksomheder er der, når den store genopbygning også skal finde sted en dag, siger Morten Bødskov.

Ministeren kan ikke komme ind på, hvilke danske virksomheder der skal samarbejde med de ukrainske virksomheder.

Investeringsfonden bliver præsenteret på et pressemøde fredag klokken 12, hvor også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og minister for udviklingssamarbejde Dan Jørgensen (S) deltager.

/ritzau/