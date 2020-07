Danmark lemper igen rejserestriktioner til Sverige

Danskere frarådes ikke længere rejser til de svenske regioner Halland, Kalmar og Värmland.

Udenrigsministeriet har igen valgt at justere på rejsevejledningerne, og det betyder, at ikke-nødvendige rejser til de tre svenske regioner Halland, Kalmar og Värmland ikke længere frarådes.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Udenrigsministeriet åbner også for, at danskere nu kan rejse til Tunesien, Uruguay og Georgien. Både Uruguay og Georgien har dog indrejserestriktioner eller karantænekrav for danske rejsende.

Ændringerne sker på baggrund af de ugentlige tal fra Statens Serum Institut, som Udenrigsministeriet følger for at vurdere, hvor smitten med coronavirus falder.

Ministeriet har allerede åbnet for indrejse til Västerbotton, Kronoberg, Skåne og Blekinge i Sverige.

Til resten af Sverige frarådes ikke-nødvendige rejser fortsat. I alt 76.877 personer er bekræftet smittede med coronavirus i Sverige.

Mens store dele af Sverige stadig holdes lukket i Udenrigsministeriets rejsevejledninger, vil det snart være endnu nemmere at komme til Grønland.

Fra på tirsdag træder Grønland således ind fase tre af landets genåbning, skriver mediet KNR.

Det betyder, at der ikke længere er restriktioner på, hvor mange, der må rejse ind i landet om ugen.

Siden 15. juni har højest 600 personer om ugen haft adgang til Grønland.

Tirsdag fjernes kravet også om, at folk, der kommer til Grønland skal i hjemmekarantæne i fem dage efter ankomst.

Grønland har under coronakrisen været forskånet for store udbrud af smitten.

I øjeblikket er ingen indbyggere smittede.

Grønland har testet 5164 for coronavirus. 13 af dem har været smittede, og de er alle meldt raske igen. Ingen af dem var indlagt.

Restriktioner i Grønland betyder i øjeblikket, at man må være maksimalt 100 mennesker samlet indenfor. Udenfor er det højest 250 mennesker, skriver KNR.

/ritzau/