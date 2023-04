Danmark lover klimahjælp til Fiji med millionaftale

Der blev drukket af kokosnødder, da kronprinsesse Mary og minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S) i høj sol og iført redningsvest onsdag var på sejltur i Stillehavet under et besøg i Fiji.

Delegationen besøger regionen for at sætte fokus på konsekvenser af klimaforandringer og er nået til Fiji.

Her underskrev Dan Jørgensen en aftale om fremtidigt samarbejde og bevilling til håndtering af tab og skader i forbindelse med klimaforandringer. Pengene skal konkret gå til den regionale organisation Pacific Community (SPC).

Organisationen er etableret af østaterne i Stillehavet, hvor af mange er sårbare overfor klimaforandringer.

I første omgang støtter Danmark med 20 millioner kroner. En aftale, der skal indgås formelt under det næste internationale klimatopmøde COP 28.

- Vi har fået syn på det, vi allerede vidste i forvejen. Klimaforandringerne er her allerede, sagde Dan Jørgensen, inden ministeren underskrev aftalen sammen med SPC's ledelse.

Pengene kan for eksempel bruges til at lave vejrvarslingssystemer og andre indsatser, som kan hjælpe med at forebygge nogle af de problemer, der kommer, forklarer ministeren.

Ved FN-klimatopmødet COP27 blev der vedtaget en global fond, som netop skal dække tab og skader i de mest udsatte lande. Men den fond er ikke helt på plads endnu.

- Derfor læner vi os ikke tilbage og venter på den. Vi er indstillet på at bruge penge på den her dagsorden allerede nu, og det er så det, vi gør med det her projekt, siger Dan Jørgensen.

Fiji har i flere år kunnet mærke klimaforandringerne, og det kommer blandt andet til udtryk ved hyppigere og kraftigere cykloner. Ifølge det australske medie ABC mistede 44 mennesker livet efter en cyklon, der hærgede øgruppen i 2016. Dermed er klimaproblematikken ikke fremtid, men derimod noget som indbyggerne hver dag må forholde sig til.

Stigende vandstande har tvunget hele landsbyer til at søge nye steder at slå sig ned. Mindst en håndfuld landsbyer er allerede blevet flyttet, og flytning af flere er under forberedelse.

Fra båden med den danske delegation lød det fra kaptajnen, at det netop var af stor betydning, at en sådan aftale blev underskrevet netop her – på en sejlbåd uden motor.

- Vi skal tilbage til nogle af de metoder, vi har brugt før – netop på grund af klimaforandringer, sagde kaptajnen.

Efter besøget i Fiji rejser delegationen torsdag videre til Sydney i Australien.

