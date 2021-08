Danmark med i fællesappel om hjemsendelser til Afghanistan

Danmark og fem andre lande i EU beder EU-Kommissionen om hjælp til at få Afghanistan til at overholde en eksisterende tilbagesendelsesaftale mellem EU og Afghanistan.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker, efter flere europæiske lande i starten af juli modtog en anmodning fra den afghanske regering om at stoppe tvangshjemsendelsen af afviste asylansøgere.

Det skulle i første omgang ske i tre måneder. Afghanistan begrundede anmodningen med den forværrede sikkerhedssituation i landet.

Ud over Danmark er Tyskland, Holland, Grækenland, Belgien og Østrig med i den fælles appel.

- Det er vigtigt for regeringen, at afviste asylansøgere hjemsendes til deres eget land.

- Derfor har vi de seneste uger været i tæt dialog med regeringer fra en række andre EU-lande om henvendelsen fra Afghanistan.

- Jeg er glad for, at vi nu er en gruppe ministre, der er blevet enige om at kontakte kommissionen med henblik på at indlede en dialog med den afghanske regering, siger udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i pressemeddelelsen.

Den 15. juni stod omkring 50 afviste asylansøgere fra Danmark til hjemsendelse.

Den 26. juli sendte Hjemrejsestyrelsen en afvist asylansøger hjem til Afghanistan. Vedkommende rejste hjem på frivillig vis.

Med samme fly var planlagt hjemsendelse af en anden afghaner, som ikke ønskede at rejse frivilligt. Sagen blev udsat efter individuel vurdering.

Det er uafhængige asylmyndigheder, som vurderer, om den enkelte hjemsendelse kan finde sted.

Norge indstillede på landets opfordring den 21 juli hjemsendelser af afviste asylansøgere til Afghanistan. I første omgang indtil den 15. september.

Også Sverige og Finland har sat tvangshjemsendelserne i bero.

/ritzau/