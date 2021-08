Danmark når milepæl: 80 procent over 12 år er færdigvaccineret

80 procent af alle danskere over 12 år er nu færdigvaccineret.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

- Tak til de over fire millioner danskere, der har taget imod tilbud om vaccination, skriver Heunicke.

Onsdag var helt præcis 4.090.755 personer færdigvaccineret mod coronavirus, viste tal fra Statens Serum Institut.

Artiklen fortsætter under annoncen

De første danskere fik første vaccinestik 27. december sidste år.

Målet i Danmark er, at 90 procent af alle inviterede skal have fået det første stik inden 1. oktober.

Vaccinationstempoet i Danmark er dog gået ned den seneste tid.

Sidste uge fik færre end 39.000 personer første stik med en coronavaccine, mens det i flere uger i juli var over 200.000 danskere.

Hvis målet skal nås inden tidsfristen, skal der skrues op for tempoet.

- Det er helt klart, at vi skal lidt op i tempo nu. Det er derfor, vi kalder det en slutspurt. Der, hvor vi ved, at vi i øjeblikket har svært ved at få alle med, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til Ritzau tirsdag.

- Så vi gør alt, hvad vi kan, for at nå de sidste grupper. Fordi vi skal have flere ind og få første stik i de her dage.

Yderligere godt 240.000 personer skal vaccineres, før målet nås, og hvis tempoet fra sidste uge fortsætter, vil det være sket i uge 40 - i begyndelsen af oktober.

/ritzau/