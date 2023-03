Danmark nægter russerne adgang til undersøgelse af sabotage

Danmark vil ikke give Rusland tilladelse til at deltage i undersøgelsen af sprængningerne på Nord Stream 1 og 2.

Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) på et pressemøde på Marienborg onsdag eftermiddag.

- Både Danmark, Sverige og Tyskland er retsstater, og man kan godt have tillid til vores undersøgelser, siger Lars Løkke Rasmussen.

De tre nævnte lande har alle ifølge udenrigsministeren igangsat undersøgelser de eksplosioner, der ramte Nord Stream 1 og 2 den 26. september sidste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tirsdag sagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, at han ville have Danmark til at tillade, at Rusland kan deltage i undersøgelsen. Det skrev de russiske nyhedsbureauer RIA og Tass tirsdag.

Danmark har ret til at undersøge og bestemme, hvem der kan undersøge de eksplosioner, der skete i Danmarks eksklusive økonomiske zone. To af i alt fire lækager skete i Danmarks zone.

Danske myndigheder blev tirsdag gjort opmærksomme på, at der er blevet fundet et objekt ved Nord Stream 2-rørledningen.

- Ejerne af Nord Stream-ledningerne har mulighed for at inspicere ledningerne. Det er i den sammenhæng, der er blevet observeret et objekt, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Vi har fortalt russerne, at vi undersøger det til bunds. Og når vi har gjort det, vil vi meddele resultatet af den undersøgelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er endnu uvist, hvad der præcis skete, da gasledningerne Nord Stream 1 og 2 blev ramt af eksplosioner sidste år.

I medierne er der blandt andet blevet beskrevet en teori om, at en yacht, der lagde til på den lille danske ø Christiansø nær Bornholm, spillede en rolle. Det lød samtidig, at proukrainske aktivister skal have været involveret.

Det har Vladimir Putin afvist.

- Denne terrorhandling var åbenlyst udført på statsniveau. Der er ikke nogen amatører, der kan gennemføre sådan en handling, sagde Putin tirsdag.

/ritzau/