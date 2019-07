Danmark nærmer sig samtykkelovgivning

Ifølge forståelsespapiret, der danner grundlag for regeringen, skal Danmark have en samtykkelovgivning.

Der skal ses på muligheden for at indføre en samtykkelov i Danmark.

Det slår både De Radikale og Socialdemokratiet torsdag fast med henvisning til det forståelsespapir, som de i forbindelse med regeringsforhandlingerne skrev sammen med Enhedslisten og SF.

- Det (forståelsespapiret, red.) er et klart signal til, at det politiske flertal, der er nu, gerne vil have en samtykkebaseret lovgivning med frivillighed som omdrejningspunkt, siger Kristian Hegaard, der er retsordfører for De Radikale.

Torsdag er en mand i Sverige blevet dømt til fængsel for uagtsom voldtægt. Det er den første dom, der er fældet i henhold til Sveriges et år gamle samtykkelov.

Både Socialdemokratiet og De Radikale vil se til udlandet og lade sig inspirere til en dansk samtykkelov.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er på sommerferie. Derfor udtaler gruppeformand Flemming Møller Mortensen sig på vegne af regeringspartiet.

- Det, vi netop har tænkt, er at se på, hvilke erfaringer andre lande har gjort sig. Og tage det i en samlet drøftelse med partier på Christiansborg.

- Vi vil gerne sikre, at vi får lavet en modernisering, der er mere tidssvarende, siger Flemming Møller Mortensen og fortæller, at ministeren efter sommerferien vil afgøre, i hvilket tempo man vil tage de ting, der står i forståelsespapiret.

- Men vi har skrevet det meget tydeligt, at der her er et punkt, vi skal drøfte med de øvrige partier, siger han.

De Radikale er klar til at trække i arbejdstøjet og få lavet en samtykkelov.

- Det er vigtigt, at det ikke er en hovsaløsning, men et grundigt arbejde. Det tror jeg godt, at vi kan nå i mål med inden for et års tid, siger Kristian Hegaard.

