Danmark og 11 andre lande presser EU før klimatopmøde

I brev til EU-Kommissionen vil 12 lande have EU til at kridte skoene før FN's klimamøde i Glasgow i november.

Danmark opfordrer sammen med 11 andre lande til hurtig handling i EU, hvis det afgørende klimatopmøde COP26 i Glasgow i november skal bære frugt.

EU bør hæve sit reduktionsmål i 2030 for drivhusgassen CO2 fra 40 procent til 50-55 procent. Og EU-Kommissionen bør fremlægge et udspil snarest og allersenest i juni.

Ellers misser EU muligheden for at presse andre lande, især Kina, til at øge ambitionen.

Det fremgår af et brev tirsdag til EU-Kommissionens næstformand, Frans Timmermans, som klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) har været pennefører på.

- EU har både evnen og potentialet til at tjene som et godt eksempel og være med til at skabe en bølge af globalt klimamomentum. Men det kræver, at beslutningen om at hæve 2030-målet bliver taget med rettidig omhu, siger Dan Jørgensen i en skriftlig kommentar.

I Glasgow skal verdens regeringer bekræfte og skærpe klimaløfterne fra Paris i 2015. Målet er at holde den globale temperaturstigning under 1,5-2 grader omkring år 2100.

Derfor skal EU have gjort sit hjemmearbejde og skærpe sine egne klimamål i meget god tid. Ellers kan Europa ikke med troværdigheden i behold lægge pres på resten af verdens lande, mener Dan Jørgensen og kolleger.

- 2020 skal være klimaambitionernes år, og alle skal levere. Hvis nogen skulle have brug for flere grunde til at handle, er de gentagne tilfælde af ekstremt vejr en konstant påmindelse om den uopsættelige situation, vi befinder os i, siger Dan Jørgensen.

Ved at fremsætte et skærpet klimamål nu kan EU blive det gode eksempel og skabe den nødvendige fremdrift. Det kan få andre lande til at øge deres CO2-mål, fremhæver de 12 EU-lande.

- Hvis det skal ske, har vi brug for tilstrækkelig tid til at blive enige om et øget 2030-mål i god tid inden COP26 i Glasgow, skriver de 12 ministre.

De peger på, at der er topmøde mellem EU og Kina i september. Hvis ikke EU-landene selv kan lægge en ambitiøs plan på bordet her, har man ikke noget at presse verdens største CO2-udleder, Kina, med.

Ud over Danmark er brevet underskrevet af Dan Jørgensens kolleger fra: Østrig, Finland, Frankrig, Italien, Letland, Luxembourg, Holland, Portugal, Slovenien, Spanien og Sverige.

Fiaskoen på sidste års FN-møde om klimaet, COP25 i Madrid, viste igen, at ingen andre større økonomier i verden er klar til at vise vejen, påpeger de 12 lande i brevet.

25 EU-lande enedes i 2019 om, at EU skal være klimaneutralt i 2050.

EU-Kommissionen fremlægger onsdag et forslag til klimalov for EU. Et skærpet klimamål kan indgå heri, lyder det forhåbningsfuldt fra de 12 EU-ministre.

