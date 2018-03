Danmark og 15 andre lande drøfter nyt europæisk asylsystem

16 europæiske lande ser på muligheden for at oprette europæisk støttede modtagecentre i tredjelande.

Danmark og 15 andre lande har på embedsmandsniveau drøftet udviklingen af et nyt system, hvor man søger asyl fra europæisk støttede modtagecentre i tredjelande frem for i Europa.

Det fremgår af et folketingssvar fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Det er udenrigsordfører Nick Hækkerup (S), som har spurgt ind til sagen.

Netop Socialdemokratiet præsenterede i sidste måned et udlændingeudspil. S vil blandt andet sende spontane asylansøgere til et danskdrevet modtagecenter i et tredjeland i eksempelvis Nordafrika.

I sit svar skriver Støjberg:

- Følgende lande har deltaget - sammen med Danmark - i uformelle drøftelser på embedsmandsniveau om udviklingen af et nyt system, hvor man søger om asyl fra et tredjeland frem for i Europa:

- Belgien, Estland, Finland, Italien, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Ministeren understreger, at "der har været stor forskel på intensiteten i disse landes engagement i samarbejdet".

/ritzau/