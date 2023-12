Danmark og andre presser på: Vil udfase fossile brændsler

Danmark og flere andre lande prøver nu at lægge pres på forhandlingerne om de fossile brændslers fremtid i det sidste døgn af FN's klimatopmøde.

Hvordan fremtiden skal se ud for kul, olie og gas, har været det helt centrale spørgsmål på klimatopmødet, der efter planen skal slutte tirsdag.

Den danskledede alliance Boga - Beyond Oil and Gas Alliance - vil have, at brændslerne skal udfases helt. Det gentager de mandag i Dubai.

- Den gode nyhed er, at vi har alternativerne, og vi ved, hvad vi skal gøre, siger minister for global klimapolitik Dan Jørgensen (S) på et pressemøde.

Omkring 130 lande, herunder Danmark, har på topmødet bakket op om et mål om en tredobling i kapaciteten i vedvarende energi inden 2030.

Det er håbet for dem, at det også ender med at finde vej til den endelig aftale, der skal være konsensus om blandt de knap 200 lande.

Et af de andre lande, der er med i Boga, er Frankrig. Ifølge energiminister Agnés Pannier-Runacher kommer kravet fra alle dele af verden.

- En nedfasning (som nogle lande ønsker, red.) er ikke nok.

- Vi bliver nødt til at udfase fossil produktion og forbrug, siger hun på mødet.

Det er flere lande dog ikke enige i – eksempelvis olielandet Saudi-Arabien.

Det var ventet, at et udkast til en aftale ville være blevet præsenteret af COP-formand Sultan al Jaber på nuværende tidspunkt, men det er ikke sket.

Når det ikke er sket, skyldes det ifølge Dan Jørgensen, at det er svært.

- Pressen har ikke set os arbejde hårdt.

Når udkastet kommer, vil der være et stort fokus på, præcis hvilket lille ord der bruges, såfremt at de fossile brændsler bliver omtalt.

Skal de udfases helt? Eller der skrues ned for brugen, og gælder det kun for ”usvækket” CO2?

Det åbner døren for, at der fortsat kan bruges fossile brændsler, hvis for eksempel drivhusgasudledningen fanges og siden gemmes i jorden.

Det er en teknologi, der satses stort på, men som endnu ikke har vist sit værd i stor skala.

Minister Susana Muhamad fra Colombia, der også er med i Boga, understreger, at en beslutning på COP28 ikke vil få hele olie- og gasindustrien til at forsvinde.

Det skal tages skridt for skridt, og det kræver flere institutioner og mere handling.

- Det første skridt er COP'en, for vi skal sende et stærkt politisk budskab om, at det her er vejen frem.

- Men alle internationale institutioner og bilaterale arkitekter skal skabe et system til omstillingen, så vi kan lave en virkelighed, hvor det er for alle, og ingen efterlades.

COP28 slutter officielt tirsdag. Det har dog tradition for at gå over tid.

/ritzau/