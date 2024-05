Danmark og EU-lande i opråb: Vil have modtagecentre udenfor Europa

Antallet af migranter og asylansøgere, der vil til Europa, har i årevis været et uløst dilemma i EU.

Derfor er Danmark endnu en gang en af initiativtagerne til et brev til EU-Kommissionen om at etablere modtagecentre i tredjelande for at mindske trykket på Europas grænser.

Danmark har tidligere haft planer om at etablere et dansk modtagecenter i Rwanda. Men det har i store træk været sat på standby siden valget i 2022, hvor regeringen blev udvidet med Venstre og Moderaterne.

I stedet søger regeringen nu en løsning i regi af EU.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt underskriverne på brevet er Italien, Grækenland og Polen, der har modtaget mange migranter de seneste år samt Østrig, der løbende har kritiseret EU's asylsystem.

Landene mener, at EU-Kommissionen og medlemslandene bør være mere kreative i løsningerne.

De ønsker generelt bedre muligheder for at "opdage, opsnappe eller i nødstilfælde redde migranter på havet og bringe dem til et forudbestemt sikkert sted i et partnerland udenfor EU".

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde i 2023, at hun ser øget interesse for modtagecenter uden for EU.

Det skete i forbindelse med, at Danmark op mod et topmøde havde samlet en gruppe på otte lande i et lignende brev. De pegede på behovet for stærkere ydre grænser, flere hjemsendelser og aftaler med tredjelande.

/ritzau/