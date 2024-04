Danmark og fem andre lande styrker sikkerheden i Nordsøen

Danmark, Belgien, Holland, Tyskland, Norge og Storbritannien indgår et samarbejde, som skal beskytte kritisk undervandsinfrastruktur i Nordsøen.

Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Elkabler, gasrør og telekommunikationsforbindelser er blandt den kritiske infrastruktur, der henvises til. Den skal beskyttes endnu mere mod sabotage fremover.

- Nordsøen har potentiale til at blive Europas grønne kraftværk. Til gavn for klimaet og for Europas energiforsyningssikkerhed i en tid, hvor Ruslands aggression har sat en tyk streg under, at forsyningspolitik også er sikkerhedspolitik, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Landene, som alle grænser op til Nordsøen, har blandt andet aftalt at gennemgå deres nuværende sikkerhedsforanstaltninger, at dele information og viden samt "rapportere relevant information på et operationelt niveau".

Også i forhold til vedvarende energi er Nordsøen en vigtig aktør, understreger Lars Aagaard.

- Vi har et stærkt samarbejde på tværs af lande i EU, og ikke mindst Nordsøen, om udbygningen af vedvarende energi. For at følge de ambitioner til dørs er det helt afgørende, at vi samarbejder om at beskytte kritisk infrastruktur på tværs af landegrænser.

- Et styrket samarbejde om at dele vigtig information er et vigtigt skridt i den retning, siger ministeren.

Der er den seneste tid kommet ekstra fokus på kritisk infrastruktur til søs efter sagen om sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne.

Konkret drejer den sag sig om, at der mandag 26. september 2022 om natten blev registreret en eksplosion ved Nord Stream 2 i Østersøen cirka 20 kilometer syd for Dueodde på Bornholm.

Artiklen fortsætter under annoncen

Klokken 19.03 blev der registreret en eksplosion ved Nord Stream 1.

Efterfølgende blev der fundet fire store huller i tre gasrør. På havoverfladen i Østersøen kunne man i flere dage se, hvordan bobler af gas nåede havoverfladen fra begge rørledninger.

Flere lande efterforskede efterfølgende eksplosionerne. Danske myndigheder har indstillet efterforskningen. Det kom frem tidligere i år.

Nord Stream 1 og 2 er gasledninger i Østersøen, som skulle sende gas fra Rusland ud i Europa gennem Tyskland.

/ritzau/