Danmark og Grønland vil lave udredning og forsone forhold

Danmark og Grønland er enige om en udredning af forholdet mellem de to parter, som skal dække perioden fra Anden Verdenskrig og frem til i dag.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Statsministeriet, som afviser at svare på, hvad det mere konkret går ud på.

Fokus er de væsentlige politiske beslutninger, begivenheder og øvrige forhold, der har præget udviklingen af Grønland og befolkningen samt forholdet mellem selvstyret og Danmark.

- Det dansk-grønlandske forhold er stærkt og bygger på gensidig respekt for hinanden. Men vi har i den seneste tid fået kendskab til sager og forløb, som vidner om, at der fortsat er kapitler i vores fælles historie, som vi ikke har fået afdækket, siger statsminister Mette Frederiksen (S) i pressemeddelelsen.

Kommissoriet skal være færdig til oktober 2022. Politikere og embedsmænd skal indtil da diskutere, hvad der skal undersøges, da det endnu er uklart.

Ifølge en erklæring på Statsministeriets hjemmeside skal udredningen "skabe forudsætninger for forsoning med fortiden".

Der står videre, at den skal omfatte "særlige sager og forløb, der især fandt sted i perioden under moderniseringen af Grønland".

Det er uafhængige forskere, der skal stå for udredningen, som kaldes historisk.

Siden 1945 har der været flere sager, som har sået splid mellem de to lande.

I marts i år undskyldte statsministeren til de i alt 22 grønlandske børn, som blev fjernet fra deres familier og sendt til Danmark i 1951.

En anden sag er fra 1968, da et amerikansk bevæbnet bombefly styrtede ned i nærheden af Thule Air Base. Flyet var lastet med brintbomber, hvilket Danmark ikke accepterede på sit territorium.

I 1995 kom det endeligt frem, at Danmark under Den Kolde Krig officielt tilkendegav, at Danmark ikke accepterede atomvåben på dansk jord, men reelt accepterede tilstedeværelsen af dem i Grønland.

