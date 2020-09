Danmark og Indien indgår grønt partnerskab

Danske eksportfirmaer har det svært på grund af coronakrisen, men nyt partnerskab rummer store muligheder.

Danmark og Indien indgår et nyt grønt samarbejde, der ventes at øge danske muligheder for at levere de grønne løsninger, som Indien med 1,3 milliarder indbyggere efterspørger.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi skal have nedbrudt barrierer også af bureaukratisk karakter, så det bliver lettere for virksomheder at eksportere til Indien og at skabe arbejdspladser i Indien, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag på Marienborg.

Hun har mandag holdt et videomøde med premierminister Narendra Modi om partnerskabet, som rummer et meget stort potentiale for danske virksomheder, der har det svært på eksportmarkederne på grund af coronakrisen.

Partnerskabet omfatter blandt andet energi, vand og klima- og miljøudfordringer. Det er områder, hvor dansk erhvervsliv er førende i verden ifølge Dansk Industri.

Statsministeren fortæller, at Modi under samtalen fortalte, at Indien har "størrelsen", men Danmark har "løsningerne", og nu handler det om rækkevidden og hurtigheden.

Det danske forhold til Indien har været i bedring efter Niels Holck-sagen, hvor danskeren i 1995 leverede våben til en oprørsgruppe.

Det skyldes et arbejde af skiftende regeringer siden 2011, hvor Indien afbrød de diplomatiske forbindelser.

Indien har flere gange uden held krævet ham udleveret til retsforfølgelse.

- Jeg mener helt klart, at der er sket en forbedring i det danske/indiske forhold.

- Niels Holck-sagen er vigtig, ikke mindst set med indiske briller. Der kører et separat, juridisk spor, hvor myndighederne samarbejder, siger Mette Frederiksen.

Indien ventes snart at blive verdens mest folkerige land og betragtes som verdens største demokrati.

Indien er verdens tredjestørste forbruger af energi, men knap 70 procent af landets energiforbrug dækkes af olie og kul. Der er et enormt potentiale for grønne, danske løsninger i Indiens energisektor.

- Hvis Indien for alvor opnår klimaresultater, det er helt vildt. Det her er en potentiel stor dag for klimaet, siger Mette Frederiksen.

Det vurderes at være en aftale, som rummer et potentiale til mange millioner kroner.

- Jeg tør af gode grunde ikke sætte et præcist tal på. Men potentialet er kæmpestort. Vi eksporterer ganske enkelt ikke nok til det indiske marked, der er kæmpestort, siger Mette Frederiksen.

Hun ser ikke noget "behov" for at komme ind på, hvordan aftalen adskiller sig fra den, som tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen indgik med Indien.

/ritzau/