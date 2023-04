Danmark og Norge donerer sammen 8000 granater til Ukraine

Det ukrainske forsvar kan snart se frem til at modtage 8000 artillerigranater i en fælles donation fra Danmark og Norge.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Helt konkret betyder samarbejdet mellem Danmark og Norge, at det danske forsvar vil samle norske 155 mm-artillerigranater med danske drivladninger, fængrør og brandrør, så det bliver til komplette artilleriskud.

– Ukrainerne har fortsat et stort og akut behov for ammunition til deres frihedskamp mod Rusland, udtaler fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i pressemeddelelsen.

- Det er Danmark sammen med andre EU- og NATO-lande i fuld gang med at imødekomme med en række forskellige militære bidrag. Det er vores samarbejde med Norge et vigtigt eksempel på.

Den umiddelbare vurdering fra Forsvaret er, at ammunitionen vil kunne blive anvendt af de 19 danske Caesar-artilleripjecer, som Folketinget i starten af året besluttede at donere til Ukraine.

Derfor er det også forventningen, at skuddene bliver doneret sammen med systemerne.

Caesar-haubitser er kraftige, langtrækkende kanoner, der er monteret på en pansret lastbil. Artilleriet kan affyre seks granater på under et minut.

Troels Lund Poulsen har allerede drøftet donationen af de danske drivladninger, fængrør og brandrør med Folketinget.

Udgifterne til donationen bliver finansieret af den milliardstore Ukraine-fond, som et bredt flertal af Folketingets partier præsenterede den 15. marts.

Den nye Ukrainefond har en samlet ramme på cirka syv milliarder kroner i 2023.

Norges forsvarsminister, Bjørn Arild Gram, siger i pressemeddelelsen:

– Ukraine har stort behov for artilleriammunition, og vi bidrager med det, vi kan. Det er vigtig for Europas og Norges sikkerhed, at Ukraine lykkes med at stå imod Ruslands angreb.

Danmark har ifølge Forsvarsministeriet samlet leveret militær støtte og donationer til Ukraine for 6,2 milliarder kroner.

Danmark og Norge vil løbende drøfte, hvordan man i samarbejde fortsat kan støtte Ukraine med yderligere bidrag.

Ruslands invasion af Ukraine blev indledt 24. februar 2022.

