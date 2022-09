Danmark og Rwanda bekræfter mål om at sende asylansøgere til Afrika

Danmark og Rwanda bekræfter ambitionen om at etablere en ordning for overførsel af spontane asylansøgere i Danmark til Rwanda.

Det viser ny fælles erklæring, som Ritzau har set.

Erklæringen fremgår også på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Modsat en samarbejdsaftale mellem Danmark og Rwanda fra maj 2021 udtrykker den nye erklæring også et ønske fra Rwanda om at tage imod asylansøgere fra Danmark.

Tidligere har blot Danmarks ambition om at etablere et modtagecenter i et tredjeland været beskrevet.

Erklæringen er fra dansk side underskrevet af udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S), der fredag er i Rwanda.

Her holder de blandt andet et doorstep med Rwandas udenrigsminister for at præsentere den nye erklæring.

Socialdemokratiet har i flere år ytret ønske om etablering af et modtagecenter for asylansøgere i et tredjeland.

Af erklæringen fremgår det også, at de to lande arbejder for, at det skal være muligt for asylansøgerne efterfølgende at bosætte sig i Rwanda.

Desuden vil de to lande sammen række ud til blandt andre EU-Kommissionen for at "facilitere international dialog" om, hvordan de to lande ser løsninger på det nuværende "dysfunktionelle" asylstem.

- Vi arbejder hårdt på at kunne skabe et mere retfærdigt asylsystem, og vi har hele tiden taget nye skridt.

- Samtidig er det vigtigt, at vi ikke haster noget igennem, men i stedet laver et grundigt stykke arbejde og når frem til en aftale i overensstemmelse med Danmark og Rwandas internationale forpligtelser, siger Kaare Dybvad Bek i en pressemeddelelse.

Et eventuelt modtagecenter i Rwanda er kun muligt, fordi Danmark har retsforbeholdet i EU. Til gengæld kan Danmark komme i problemer med Dublin-forordningen.

I starten af september udtalte EU-Kommissionen til Altinget, at hvis Danmark gennemfører sin plan, vil en juridisk vurdering af om aftalen overholder forordningen blive igangsat.

Dublin-forordningen fastsætter kriterier for, hvilket medlemsland i EU, der skal behandle en asylansøgers sag.

For nylig kom det også frem, at Udenrigsministeriet opretter et kontor i Rwanda.

To diplomater sendes i den forbindelse til Rwandas hovedstad, Kigali, i anden halvdel af 2022.

Regeringens støttepartier ser ikke positivt på regeringens planer med Rwanda.

Fredag siger De Radikales udlændingeordfører, Kathrine Olldag, til Jyllands-Posten, at partiet "ikke kan lægge mandater til en regering - uanset hvilken farve, den har - der realiserer det her projekt".

Hun præciserer videre, at en realisering af projektet er, "når der konkret flyttes asylansøgere ned til Rwanda".

Fra blå partier er ministrenes tur til Rwanda blevet kaldt et valgkampsstunt.

