Snart kræves der skat af svenskboendes afkast af dansk pension

Med en ny Øresundsaftale indgået mellem Danmarks og Sverige mandag reduceres de administrative byrder for pendlere og arbejdsgiver, skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Med aftalen ændres blandt andet regler for beskatning af danske statsborgere, som er bosat på den anden side af Øresund - og omvendt.

Blandt andet får Danmark fremover mulighed for at beskatte svenskboende personers afkast fra danske pensionsordninger.

Det skal kort sagt være nemmere og enklere for pendlere og arbejdsgivere. Aftalen fjerner desuden en række skattefordele for udvalgte grupper, der ifølge skatteminister Jeppe Bruus (S) lige nu er urimelige.

- Vi har brug for pendlernes arbejdskraft i Danmark. Derfor kommer den her aftale til at gøre det lettere for arbejdsgivere at have medarbejdere, der er bosat på den anden side af sundet. Samtidig rydder vi op i en række skatteregler, der forekommer urimelige, og som stiller enkelte grupper bedre end personer, der bor og arbejder i Danmark, udtaler han i pressemeddelelsen.

Aftalen ændrer også betingelserne for visse studerende.

En studerende, som går på universitetet i Danmark og modtager dansk SU, men bor i Malmø, beskattes efter de nuværende regler ikke af sin SU, da Sverige ikke beskatter understøttelse til studerende.

Med den opdaterede aftale får Danmark "mulighed for at beskatte modtagere af dansk SU, uanset om de bor i Danmark eller Sverige", hedder det i aftalen.

Øresundsaftalen præsenteres mandag eftermiddag på et pressemøde i Malmø af Jeppe Bruus, minister for blandt andet nordisk samarbejde Morten Dahlin (V) og Sveriges finansminister, Elisabeth Svantesson.

Reglerne træder i kraft fra 2025.

