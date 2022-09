Danmark og Sverige vil blande sig i drøftelse i FN's Sikkerhedsråd

Danmark og Sverige er ikke medlemmer af sikkerhedsrådet, men forsøger med et brev at påvirke det.

Danmark og Sverige vil ikke være til stede ved det møde, som senere fredag skal finde sted i FN's magtfulde sikkerhedsråd, hvor gaslækagerne i Østersøen ud for Bornholm skal drøftes.

De to nordiske lande forsøger derimod med et brev til sikkerhedsrådet at påvirke drøftelserne.

I en orientering til rådet beretter de to lande detaljeret om eksplosionerne, som har ført til i alt fire læk på gasrørsledningerne Nord Stream 1 og 2, der løber fra Rusland til Tyskland.

- Danmark og Sverige vil gerne give følgende oplysninger om eksplosionerne på Nord Stream 1 og 2, indledes brevet, som gennemgår hændelserne omkring lækagerne.

I brevet skriver Danmark og Sverige blandt andet, at seismologer registrerede eksplosioner natten til mandag og tirsdag morgen.

De to lande bemærker, at alle informationerne i brevet i forvejen er kendt af offentligheden.

Danmark og Sverige, som ikke er medlemmer af sikkerhedsrådet, kunne godt have ansøgt om at få lov at deltage i mødet. Men det har landene valgt ikke at gøre.

Det er Rusland, som har indkaldt til mødet i FN's Sikkerhedsråd. Rusland er et af de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd.

Sikkerhedsrådet er blevet oprettet for at opretholde international fred og sikkerhed og for at forhindre krige.

De to gasledninger Nord Stream 1 og 2 er blevet bygget, så det russiske gasselskab Gazprom kan fragte gas til Tyskland.

Krigen i Ukraine har dog stoppet alle leverancer. Næsten alle EU-lande ønsker at gøre sig uafhængig af energi fra Rusland efter den russiske invasion i Ukraine. Det gælder også Tyskland.

