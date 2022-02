Danmark og Tyskland vil styrke klimasamarbejde

Danmark er blandt de lande i verden, der har de højest ambitioner, når det gælder havvind. Det kan måske bane vejen for et styrket samarbejde med Tyskland på klimaområdet.

Efter en arbejdsfrokost onsdag i Berlin, siger den tyske forbundskansler Olaf Scholz og den danske statsminister Mette Frederiksen (S), at man har et fælles ønske om at styrke klimasamarbejdet.

- Vi har talt offshore-vindenergi, hvor vi ønsker at intensivere samarbejdet. Vi har fælles ambitioner på klimaområdet, og som naboer har vi de samme teknologiske forestillinger om fremtiden, siger Olaf Scholz.

Han går dog ikke yderligere i detaljer med indholdet i samarbejdet, men set fra dansk industris side er udtalelserne muligvis en åbning for yderligere eksport af danske havvindmøller.

Tyskland står med et enormt energibehov, efter at tidligere forbundskansler Angela Merkel besluttede at afvikle Tysklands atomkraft.

Siden har krisen i Ukraine demonstreret, at Tysklands stigende afhængighed af russisk gas er fyldt med dilemmaer.

Også Mette Frederiksen ser mulighed for et tættere klimasamarbejde mellem Danmark og Tyskland. På pressemødet i Berlin siger hun:

- Jeg er glad for, at vi har fået en ny tysk regering, der har sat meget høje mål på klimaområdet. Det er vigtigt for Europa, at et af de store lande for alvor kaster sig ind i kampen på klimaområdet, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/