Danmark og Ukraine har diskussion om uddannelse af piloter

Der er taget hul på en diskussion om uddannelse og træning af ukrainske piloter.

Det siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) under et besøg i Ukraine mandag.

Han lægger vægt på at vise solidaritet med ukrainerne.

- Det luftforsvar, som de har haft, var i en anden forfatning for et år siden, end det er nu. De bliver mere presset på deres luftforsvar, fordi dele af det bliver tilintetgjort og ødelagt, siger han.

Derfor mener Troels Lund Poulsen, at der kan opstå behov for en anden hjælp til Ukraine i løbet af 2023, end man har set tidligere.

Det begrunder han med, at konflikten har udviklet sig.

På et fælles pressemøde med den ukrainske forsvarsminister Oleksij Reznikov mandag sagde Troels Lund Poulsen, at Danmark er opmærksom på Ukraines ønske om en donation af F-16-kampfly.

Han sagde, at Danmark overvejer alle muligheder for at støtte Ukraine, men at en eventuel donation skal ske i samarbejde med andre lande.

Troels Lund Poulsen siger efterfølgende, at han ikke er afvisende over for at donere F-16-fly.

- En ting er at donere flyene. Noget andet er jo hele spørgsmålet om, hvorvidt de har de rigtige kapaciteter. En ting er at kunne flyve de kampfly, man eventuelt måtte få, men flyene skal også serviceres og vedligeholdes, siger han.

Den fungerende forsvarsminister siger, at det at donere militærudstyr ikke er noget, man bare lige gør.

Han mener, at der for lidt fokus i debatten på, hvordan man sikrer, at donationerne gør gavn.

Troels Lund Poulsen tilføjer, at han ikke er bekymret for, at yderligere donationer kan provokere Rusland.

- Det er jo ikke Ukraine eller for den sags skyld Danmark, der har provokeret nogen. Det er jo Rusland, som fuldstændig barbarisk har kørt et frit land over, lyder det fra ministeren.

