Danmark oplever det næsthøjeste antal tilfælde med coronasmitte

Siden tirsdag er yderligere 1017 registreret smittet med coronavirus. Antallet af indlagte falder en smule.

For bare anden gang siden pandemien indtraf i Danmark, har Statens Serum Institut (SSI) konstateret flere end 1000 tilfælde af coronavirus inden for ét døgn.

Således har 1017 personer i det seneste døgn fået at vide, at de er blevet testet positive for coronavirus.

Det fremgår af SSI's daglige opdatering af smittespredningen i Danmark.

Antallet er det næsthøjeste instituttet nogensinde har oplyst om i sine daglige opdateringer.

Det højeste antal kom mandag, hvor der var registreret 1056 smittetilfælde.

De 1056 tilfælde dækkede imidlertid over 28 timer og ikke 24 timer, som det er tilfældet med onsdagens opdatering.

Det seneste døgns smittetilfælde er fundet blandt knap 64.000 coronaprøver. Det er relativt højt i forhold til den seneste tid.

Det giver samtidig en positivprocent, der beskriver, hvor mange af de testede, der bliver testet positive, på cirka 1,6, efter at den har svinget mellem 1,5 og 1,9 i de seneste par uger.

Henrik Nielsen, professor ved Infektionsmedicinsk Forskningsenhed på Aalborg Universitetshospital, siger, at det tyder på, at vi endnu ikke har fået knækket kurven.

- Udviklingen i positivprocenten synes at være ret stabil. Antallet af smittede er jo omkring 1000 igen, siger han.

- Det er lidt skuffende, for vi havde jo håbet på at se et fald.

Antallet af indlagte coronapatienter er onsdag opgjort til 136. Det er én færre end tirsdag. Ud af de 136 indlagte er 24 patienter blevet indlagt siden tirsdag.

- Der er jo lidt i kontrast til de høje smittetal. Relativt få folk, der bliver smittet, har behov for indlæggelse, siger Henrik Nielsen.

- De smittede er i høj grad yngre mennesker uden andre kroniske sygdomme. Derfor klarer de infektionen bedre. Dels på grund af deres alder, dels på grund af deres helbred.

Han oplyser desuden, at man i foråret regnede med, at omkring ti til 15 procent af smittede ville have brug for indlæggelse, men at man i dag skyder det til at være langt færre.

I løbet af det seneste døgn er der registreret seks dødsfald blandt patienter, der har været smittet med coronavirus.

Og selv om det er højere end normalt, er det ikke noget, man skal hænge sig i, mener Henrik Nielsen.

- Man accepterer jo dødsfald i statistikken op til 30 dage efter smitte, og der kan for mange af de indlagte være andre sygdomme, der kan være en del af dødsårsagen, siger han.

