Danmark opretter Ukraine-fond på syv milliarder kroner

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om en Ukraine-fond.

Fonden, der består af syv milliarder kroner i år, skal hjælpe Ukraine, som i februar sidste år blev invaderet af Rusland.

Fonden bliver målrettet Ukraines behov og ønsker, og den bliver tænkt ind i en dansk indsats, der fokuserer på militær, civil og erhvervsmæssig støtte.

- Sidste år gik vi sammen om et historisk nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik. Det var nødvendigt i lyset af Ruslands invasion af Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Med dagens aftale giver vi godt syv milliarder kroner yderligere til indsatsen i Ukraine, og det sker på fuldt ud økonomisk ansvarlig vis, siger finansminister Nicolai Wammen (S) i en pressemeddelelse.

Alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten og Alternativet er med i aftalen

Af de syv milliarder kroner går 5,4 milliarder kroner til militær støtte til Ukraine.

1,2 milliarder kroner afsættes til civil støtte, mens de resterende 400 millioner kroner skal bruges på at støtte erhvervsindsatser.

Finansieringen af Ukraine-fonden sker ikke mindst ved, at finanspolitikken bliver lempet med 0,2 procent af bruttonationalproduktet i år. Det giver alene 5,6 milliarder kroner.

Resten af finansieringen er primært hentet ved at bruge 1,2 milliarder kroner af Danmarks bistand til udviklingslandene.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) fortalte for en måneds tid siden om planerne med at oprette en fond, der blandt andet skulle hjælpe danske virksomheder med at investere i Ukraine igen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Med Ukraine-fonden tager vi den danske støtte til Ukraine til et nyt niveau, siger udenrigsministeren.

- Det gælder ikke mindst på erhvervsområdet. Danske virksomheder kan levere meget af det, som Ukraine mangler, for eksempel inden for drikkevand, fjernvarme og fødevarer. Derfor skal vi styrke indsatsen, siger han.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) er tilfreds med, at Danmark holder fast i en høj støtte til Ukraine.

- Danmark har indtil nu støttet Ukraine militært med cirka fem milliarder kroner, og med den nyetablerede Ukraine-fond lægger vi op til at fastholde et højt niveau for den militære støtte til Ukraine.

- Det skal gøre en reel og mærkbar forskel for ukrainerne. Deres kamp er også vores kamp, siger han.

/ritzau/