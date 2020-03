Danmark optrapper hjælp til strandede danskere

Udenrigsministeriet har tirsdag nedsat to specielle enheder til at hjælpe danskere i Asien og Sydamerika.

Mandag igangsatte Udenrigsministeriet hjælp til de mange danskere, der i øjeblikket er fanget i Marokko som følge af coronavirussets udbrud og Marokkos lukning.

Tirsdag har Udenrigsministeriet tilføjet to nye arbejdsgrupper, kaldet taskforcer, for at hjælpe danskere i henholdsvis Sydamerika og Asien.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Danskere, der er fanget i de nævnte områder og mangler hjælp, kan nu blandt andet ringe på en hotline kun til brug for dem.

- Vi har lige nu fokus på danskere i Marokko, Filippinerne, Chile, Ecuador og Peru, hvor det er særligt svært at komme hjem fra.

- Men vi følger selvsagt tæt med i danskernes hjemrejsemuligheder verden over, for hurtigt at kunne sætte ind dér, hvor der måtte være behov for en ekstra indsats, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i pressemeddelelsen.

Marokko stoppede søndag al flytrafik, hvilket har lukket over 1000 danskere inde i landet.

Tirsdag meddelte de marokkanske myndigheder, at turister nu alligevel får mulighed for at rejse ud af landet. Således vil regeringen tillade næsten 100 flyvninger ud af Marokko.

182 danskere, der befinder sig i landet, skal have hjælp til at komme hjem, har Udenrigsministeriet foreløbigt oplyst.

Det er en større opgave at få alle danskere hjem, minder Jeppe Kofod om tirsdag aften.

- Selv om mange danske rejsende lige nu gør det rigtige og deres bedste for at komme hjem, så må vi også erkende, at det er meget svært og besværligt nu.

- Det var derfor, at jeg allerede i sidste uge anbefalede alle danskere at vende hjem snarest muligt. Desværre må nogle nok indstille sig på, at de kan komme til at opholde sig i udlandet længere end de oprindeligt havde planlagt eller forestillet sig, siger Jeppe Kofod i pressemeddelelsen.

/ritzau/