Danmark overvejer tredje vaccineskud, bare maver skaber debat, og dansk havfruestrid vækker opsigt i USA

En uge går atter på hæld. Ser man tilbage, er der især tre emner, der har optaget Kristeligt Dagblads læsere:

Talebans erobring af den afghanske hovedstad, Kabul, har siden søndag trukket overskrifter overalt. Og med god grund. Det er hjerteskærende billeder og fortællinger fra et land i frit fald. Kristeligt Dagblad følger udviklingen, og i dagens avis kan man blandt andet læse et stort interview med nogle af de feltpræster, der har oplevet den 20 år lange krig på allernærmeste hold. For hvad lærte præsterne, da de deltog i folkekirkens største ydre mission i nyere tid, og var det det hele værd?

Christiansborg er præget af omrokeringer og skandaler: Onsdag kunne De Konservative meddele, at man havde ekskluderet Naser Khader fra partiet, og i Dansk Folkeparti kæmper Morten Messerschmidt fortsat mod den dom, retten i Lyngby afsagde fredag. Sidst – og absolut ikke mindst – har Danmark fået en ny kirke- og kulturminister. I premieren på anden sæson af podcasten Tro Om kan du blive klogere på, hvad ministerrokaden betyder for dansk kirkepolitik.

Denne uge har desuden stået i Pridens tegn. Det vakte debat, da Nørrebro Pride udsendte en fest-invitation, hvori der stod, at "hvide og/eller heteroseksuelle vil blive forment adgang". For hvor godt passer dét egentlig ind i festivalens erklærede mål om at fremme forskellighed og mangfoldighed?

Skal sårbare danskere have et tredje vaccinestik?

Mens verden har holdt vejret og rettet blikket mod Afghanistan, er mange danskere vendt tilbage fra ferie til en nogenlunde normaliseret hverdag. Men selvom mange har en opfattelse af, at coronapandemien er overstået, og at de kan genoptage livet som før, er det ikke helt tilfældet.

Det er nemlig snart otte måneder siden, af vaccinationen af de ældste borgere begyndte. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt det vil være fornuftigt at styrke de mest sårbare gruppers immunitet med et nyt skud vaccine.

I dagens udgave af Kristeligt Dagblad kan man læse, at flere partier ser positivt på muligheden. Det samme gør overlæge og professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet Jens Lundgren, der dog understreger, at beslutningen bør tages på baggrund af videnskabelig evidens. ”Det er en stor ting at give et tredje stik, og befolkningen skal have en tiltro til, at det sker på et fornuftigt grundlag,” siger han.

Eksperter: Vaccinationsnationalisme har fatale konsekvenser

Mens rige lande som Danmark diskuterer et tredje stik, er kun få procent af afrikanerne vaccinerede mod corona. Det får en række eksperter til at råbe vagt i gevær og opfordre til en kraftig omprioritering.

Det er nemlig ikke i orden, at verdens supermagter holder på vaccinerne, mens en stor del af verdens befolkning fortsat venter på at modtage første stik, siger WHO’s generaldirektør ifølge Jyllands-Posten.

Hvorvidt et såkaldt booster-stik bliver aktuelt herhjemme, er fortsat uvist. Skal man følge WHO’s anbefalinger, bør de rige lande til at vente med tredje skud mindst indtil slutningen af september.

Sygeplejestrejken vil kunne mærkes ind i 2022

Det er ikke kun corona, der har indtaget en plads i periferien af danskernes bevidsthed. Det samme gælder den konflikt, der de seneste to måneder har betydet strejkende sygeplejersker og udskudte behandlinger.

Det kan umiddelbart være svært at se enden på puklen. For selv hvis regeringen griber ind i dag og stopper strejken, vil byrden for patienterne fortsætte mange måneder endnu – og den vil kunne mærkes helt ind i 2022, lyder vurderingen. Det skyldes, at de strejkende sygeplejesker også skal på ferie, skriver Politiken.

Forbud mod bare maver skabet debat

Morgensamling forlader sundhedsvæsenet og retter fokus mod en debat, der de seneste dage har bragt mange sind i kog: Kan en skole blande sig i, hvilket tøj eleverne har på på skolens område?

På Firehøjeskolen i Vejle er svaret ja. Her har man forbudt eleverne at møde op i såkaldte crop tops – bluser, som lader maven bar. Den besked har fået flere forældre til at reagere, fordi de mener, at skolen indtager en forældrerolle, der ikke tilkommer dem.

Men selvfølgelig kan en skole udstede nogle rammer for, hvordan dens elever må gå klædt, lyder det i dagens leder. Også selvom timingen og argumentationen om, at drengene ikke kan koncentrere sig, hvis pigerne går med bar mave, næppe kunne være dårligere set i lyset af, at Taleban igen er ved at spærre Afghanistans kvinder inde i burkaer.

Dansk havfruestrid vækker opsigt i USA

Det sker ikke så ofte, at dansk kulturliv skaber internationale overskrifter. Og endnu sjældnere i et medie som The New York Times.

Det er ikke desto mindre tilfældet i en sag, der netop nu udspiller sig mellem arvingerne til Edvard Eriksen, kunstneren bag Den Lille Havfrue i København, og kunstneren Palle Mørk, der står bag en anden havfruefigur på havnen i den jyske by Asaa. Arvingerne til kunstneren bag den originale statue kræver nemlig, at figuren i Asaa destrueres. New York Times opsummerer hele affæren under overskriften "Danmark har nu to havfruer. Den ene sagsøger".

Alle har brug for en fridag. Selv paven

Efter en nyhedstung uge går Morgensamling på weekend og vender tilbage igen mandag. Det er nemlig vigtigt at restituere, selvom verden buldrer derudaf – det ved selv pave Frans, der her kan ses midt i et spil bordfodbold. God weekend.

Foto: Vatican Media/Reuters/Ritzau Scanpix

