Danmark på kurs mod at gøre oliefyret til en sjældenhed

Klimaminister glæder sig over interesse for grøn energi. I 2030 er der måske kun 15.000 oliefyr tilbage.

Regeringen, SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet er nu blevet enige om størrelsen på bygningspuljen, hvorfra danskerne kan få tilskud til blandt andet at udskifte gamle oliefyr med en ny og energivenlig løsning.

465 millioner kroner er der blevet tilført puljen.

Pengene er en del af de 4,13 milliarder kroner, der blev afsat til grøn varme på årets finanslov.

I 2020 var der 245 millioner kroner afsat til at varmerenovere med tilskud fra staten - de blev revet væk på fire dage.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) ser iveren som en god mulighed for at omstille grønt.

- Vi er rigtig glade for, at der har været stor vilje og opmærksomhed derude. Mange vil gerne have de her penge. Det er jo rigtig godt, for det betyder, at det virker. Det er også derfor, at vi har tilført yderligere midler i denne her omgang, siger han.

Bygningspuljen giver blandt andet tilskud til, at man kan udskifte olie-, gas- og biokedler samt elvarme med varmepumper.

- Det er rigtig godt for danskerne, fordi det er med til at spare penge derhjemme på privatøkonomien, men altså også rigtig godt for vores klima, siger Dan Jørgensen.

Ifølge ministeriet vil tiltagene til udfasning af olie- og gasfyr betyde, at man i 2030 vil have fået has på 65.000 af de nuværende 80.000 oliefyr i danskernes hjem. Man forventer, at der vil være cirka 210.000 til 250.000 af de nuværende 380.000 gasfyr tilbage.

Søren Egge Rasmussen, energiordfører for Enhedslisten, mener, at det er af grundlæggende betydning, at fjernvarmeområderne udvides.

- Derfor er det meget vigtigt, at der er tilskud til at skrotte private gasfyr eller oliefyr for at blive tilsluttet vores fælles fjernvarme.

Store varmepumper i fjernvarmeområder er i mange tilfælde en bedre løsning og langsigtet løsning end de kortsigtede individuelle varmeløsninger, siger han i pressemeddelelsen.

Energistyrelsen åbner for ansøgninger til bygningspuljen den 7. april klokken 10.00.

/ritzau/