Danmark poster 100 millioner i fælles EU-indkøb af ammunition til Ukraine

EU's løfte om at forsyne Ukraine med én million artillerigranater på ét år er et skridt nærmere.

Den danske regering har netop besluttet at bidrage med 100 millioner kroner til fællesindkøb af ammunition til Ukraine under Det Europæiske Forsvarsagentur.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Ukraine har nærmest på samlebånd affyret 155 millimeter granater mod de russiske styrker, og landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, har tidligere understreget ønsket om støtte i form af mere ammunition.

Og det er netop det, det danske bidrag skal være med til at sørge for. Konkret giver Danmark 100 millioner kroner til et fælles europæisk indkøb af 155 millimeter artilleriammunition.

- Ukrainerne står fortsat i en situation, hvor de akut mangler artilleriammunition. Det skal vi gøre noget ved, lyder det fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i pressemeddelelsen.

Projektet om artilleriindkøb løber over otte år. Det Europæiske Forsvarsagentur er kontraktindehaver og koordinerer våbenindkøbene.

Der kan under projektet gennemføres konkrete fællesindkøb, som medlemsstaterne fra gang til gang tager individuel stilling til, hvorvidt de ønsker at bidrage.

- Det er helt afgørende, at hjælpen til Ukraine er funderet i et bredt samarbejde mellem allierede lande – herunder gennem fællesindkøb, lyder det videre fra forsvarsministeren.

Det forventes, at ammunitionen kan leveres i 2024. Danmarks bidrag finansieres under Ukrainefonden.

I forbindelse med et forsvarsministermøde i Toledo i Spanien i slutningen af august i år lød det fra EU's udenrigschef, Josep Borrell, at der hidtil er leveret 224.000 artillerigranater og omkring 2300 missiler.

Her arbejder EU-landene på at styrke samarbejdet med forsvarsindustrien, så man kan levere resten af artillerigranaterne.

