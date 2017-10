Danmark pynter på oplysninger om naturbeskyttelse

Et overdrevet antal naturfredninger er blevet oplyst i den landerapport, som Danmark hvert fjerde år sender til FN. Man har simpelthen ikke styr på tallene, siger Danmarks Naturfredningsforening. Miljøstyrelsen erkender fejlen

Politikere og myndigheder har hævdet, at der de seneste 100 år er gennemført 5797 naturfredninger i Danmark. Men den optælling er ifølge Kjeld Hansen, der har skrevet den nyudkomne bog ”Det store svigt”, forkert.

Efter hans beregninger er der kun gennemført 1843 egentlige naturfredninger i vort land med tanke på, at afviste og ophævede fredninger, samt hvad forfatteren betegner som ”revl og krat”, er talt med i fredningsregistret, og at mange af de fredede områder ikke overholder kriterierne.

Det er alvorligt nok i sig selv. Værre er det, at man ved sidste landerapport til FN’s biodiversitetskonvention i 2014, som Danmark hvert fjerde år indgiver, har inkluderet en grafik med tal, som viser, at der er gennemført over 6000 fredninger fra 1900 til 2010. Det er ifølge Kjeld Hansen blændværk, at man udbreder det internationalt som en kendsgerning. Det handler ifølge Kjeld Hansen om at puste sig kunstigt op, fordi man vil højere op på ranglisten over lande, der gør en indsats for naturfredningen.

”Når Danmark hvert fjerde år indrapporterer til den FN-konvention, så bruger man figuren med tallene, som jeg kalder ’den forbudte figur’. Det er alvorligt, for så lyver man jo. Landene leverer ikke, og Danmark leverer slet ikke, men ved at puste op, så får vi det til at se ud, som om vi gør meget mere, end vi gør, og dermed tegner man et skønmaleri,” siger Kjeld Hansen og tilføjer, at der foregår en international kamp om at være førende i den henseende.