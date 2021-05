Danmark registrerer næsthøjeste daglige smittetal siden januar

Ekspert opfordrer fortsat til at holde smitten nede af hensyn til udsatte borgere og mulige mutationer.

Der er det seneste døgn registreret 1351 nye smittetilfælde i Danmark, viser de seneste tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det næsthøjeste daglige smittetal i landet i år, hvis man ser bort fra begyndelsen af januar, hvor smitten var udbredt.

13. maj blev der fundet 1355 smittede, og fredagens tal er altså tæt på at være det højeste siden januar.

Smitten ses hovedsageligt blandt den yngre del af befolkningen. Derfor resulterer det ikke i alvorlige indlæggelser, siger Thorkild Sørensen, der er professor emeritus ved Københavns Universitet.

- Det virkelig gode er, at stigningen ikke også viser sig i antallet af alvorlige tilfælde, der kræver fatale indlæggelser, siger han.

Dog advarer han om, at der ved øget smitte også kan forekomme flere mutationer.

- Så længe smitten kører, er der mulighed for nye mutationer, som potentielt kan være farligere.

Han understreger, at den yngre del af befolkningen også kan blive ramt af virusset og få følgevirkninger.

Han mener desuden, at det fortsat er vigtigt at vise samfundssind af hensyn til de borgere, der er så udsatte, at de kan blive smittet til trods for at være vaccineret.

Antal indlæggelser falder fredag med 17 til 143. Der er ingen nye dødsfald.

Indlagte på intensiv falder med to, mens antallet af indlagte på intensiv, der får hjælp af en respirator falder med fire. 31 er fortsat indlagt på intensiv, mens 18 er i respiratorbehandling.

De smittede er fundet via 211.369 PCR-test, der tages i halsen, og andelen af positive test - kendt som positivprocenten - er dermed på 0,64.

Der er dog sket en stor stigning i antallet af test gennem de seneste måneder, så man kan ikke sammenligne tallene én til én.

Smitten har i de seneste dage været stigende. Fra at have været under 1000 smittede dagligt i begyndelsen af ugen, har der onsdag, torsdag og fredag været over 1000 smittede dagligt.

/ritzau/