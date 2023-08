Danmark risikerer at blive irettesat af international domstol. Her er fire andre sager om brud på menneskerettigheder

En 23-årig kvinde kan - foreløbig - ånde lettet op. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har nemlig slået fast, at den vil fortsætte behandlingen af hendes sag, selvom den danske regering har forsøgt at bremse den.

Det skriver DR.

Den unge kvinde har klaget til domstolen, fordi hendes voldtægtssag ikke blev behandlet af det danske retssystem inden for en afgørende tidsfrist og derfor aldrig kom for retten.

Den danske regering har ønsket at få sagen suspenderet hos menneskerettighedsdomstolen, fordi den i stedet ville have den unge kvinde til at søge erstatning i Danmark. Men det har domstolen altså afvist.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sammenligner man med andre lande, er det ifølge jurister sjældent, at Danmark har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol imod sig, som i tilfældet med voldtægtssagen. De gange, det er sket, har det dog haft en betydning for dansk retspraksis, som er værd at lægge mærke til.

Ifølge Sten Schaumburg-Müller, der er professor ved juridisk institut på Syddansk Universitet, er der især fire tidligere eksempler på, at menneskerettighedsdomstolen har irettesat Danmark på den ene eller anden måde, som har haft betydning efterfølgende:

2021: Treårs-reglen

En sag om familiesammenføring endte på menneskerettighedsdomstolens skrivebord, da Danmark i 2016 gav en syrisk mand afslag på en ansøgning om at få hans kone til Danmark. Højesteret gav afslaget med henvisning til treårs-reglen - en regel, som siden 2016 havde dikteret, at flygtninge skulle vente tre år på familiesammenføring.

Allerede da treårs-reglen blev vedtaget, var den kontroversiel. Det var første gang, at det i bemærkningerne til en stramning af udlændingeloven åbent blev anerkendt, at ”der er en vis risiko for”, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en konkret sag vil underkende den. Og det skete altså tre år senere.

Sten Schaumburg-Müller nævner sagens vigtighed. Også Mikkel Laursen, som er jurist og specialkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder, fremhæver sagen som en klar kandidat til denne liste:

”Sagen er vigtig at nævne, fordi domstolen satte en streg i sandet for, hvor grænsen går, når vi taler om ting som indvandring. Det var opsigtsvækkende, fordi dommen var et signal til medlemslandene om, at det også på dette område ikke kun er dem selv, der kan beslutte, hvor grænserne skal gå. Det er menneskerettighedsdomstolen, der bestemmer. Og lige så vigtigt: Danmark accepterede den grænse,” siger han.

2009: Blødersagen

I 1984 kom det frem, at 91 blødere - altså folk, der lider af blødersygdomme - var blevet smittet med hiv gennem deres livsnødvendige medicin. Det retslige efterspil varede i mere end 10 år og kulminerede i en domfældelse ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvor de smittede fik medhold i, at sagsbehandlingstiden havde været umenneskelig lang.

"For lange sagsbehandlingstider i retssystemet er noget, domstolene har fået fokus på efterfølgende. Ikke på grund af dommen i sig selv, men på grund af det, som dommen er udtryk for: 'justice delayed is justice denied', som man siger (retfærdighed, der er forsinket, er retfærdighed, der er blevet nægtet, red.). Det ophæver simpelthen domstolenes relevans, hvis de helt sander til," siger Sten Schaumburg-Müller og tilføjer:

"Personligt ville jeg ønske, at sagen havde haft større betydning på et bredere niveau, og at man fra politisk side havde den mere for øje i en tid, hvor vi er begyndt at kriminalisere flere ting. Systemet - dommere, politiet, fængslerne med videre - får sværere og sværere ved at følge med."

2006: Sørensen og Rasmussen

Det er en menneskeret at have lov til at organisere sig og være medlem af en fagforening. Men er det også en menneskeret ikke at være medlem?

Artiklen fortsætter under annoncen

Morten Sørensen og Ove Rasmussen udfordrede forståelsen af foreningsfriheden, da de uafhængigt af hinanden klagede til menneskerettighedsdomstolen. Ove Rasmussen var blevet tvunget til at melde sig ind i en forening for at beholde sit job, mens Morten Sørensen var blevet fyret, fordi han nægtede.

Menneskerettighedsdomstolen slog fast, at foreningsfriheden altså også gælder den anden vej rundt - og at man har lige så meget ret til ikke at organisere sig som det modsatte.

"Det var et politisk betændt emne i et land som Danmark," siger Sten Schaumburg-Müller med henvisning til fagforeningernes historiske rolle her i landet. "Men det var en principielt vigtig sag om frihed. Så kort kan det siges."

1994: Grønjakkerne

Det var i kølvandet på en meget omdiskuteret sag, at journalist Jens Olaf Jersild i 1994 klagede til menneskerettighedsdomstolen. Danmarks Højesteret havde i 1989 dømt ham for racisme, fordi han lod tre unge personer komme med racistiske udtalelser i et tv-interview.

Voldelig racisme var på det tidspunkt et nyt fænomen i Danmark, og Jens Olaf Jersild mente, at det var vigtigt, at den danske offentlighed fik kendskab til de unges baggrund, aktiviteter og synspunkter.

Menneskerettighedsdomstolen gav da også Jersild medhold i, at Højesteret med sin dom havde krænket hans ytringsfrihed.

Sagen skabte en del debat fra starten, og allerede i 1992 blev Medieansvarsloven faktisk ændret, så journalister i fremtiden ikke ville blive stillet til ansvar for andres udtalelser.

"Dommen i 1994 slog simpelthen fast, at journalister skal beskyttes, når de vil fortælle om ting, som er i offentlighedens interesse," siger Sten Schaumburg-Müller.

"Man kendte allerede godt til konceptet i Danmark, men det var meget vakkelvornt og ikke et hensyn, der var særligt tungtvejende, indtil menneskerettighedsdomstolen slog det fast."