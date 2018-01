Danmark risikerer at blive part i spansk konflikt

Det vil blive set som en sejr for de catalanske nationalister, at Danmark har åbnet armene for den catalanske separatistleder Carles Puigdemont, siger eksperter. Venstre kritiserer folketingsmedlemmer for et planlagt møde med Puigdemont i dag

Danmark er havnet midt i en storpolitisk konflikt mellem den spanske regering og den catalanske oprørsbevægelse, som ønsker at blive en selvstændig nation.

I går deltog den catalanske separatistleder Carles Puigdemont under stor mediebevågenhed i et debatarrangement på Københavns Universitet, og i dag skal han mødes med politikere fra mindst fem partier på Christiansborg. Dermed har det officielle Danmark givet catalonierne og Puigdemont, der er under anklage for offentligt misbrug af midler og for at gennemføre en ulovlig folkeafstemning, en helt særlig platform til at ytre sig om sit kontroversielle politiske projekt.