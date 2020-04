Danmark runder 100 dødsfald med coronasmittede

Der er onsdag bekræftet 3092 tilfælde af coronasmittede i Danmark, oplyser Statens Serum Institut.

Mere end 100 personer er nu døde i Danmark, mens de var smittet med coronavirus.

Siden tirsdag er der således yderligere 14 coronasmittede, der er registreret som døde.

Det bringer det samlede antal op på 104, oplyser Statens Serum Institut onsdag. Selv om en coronasmittet er død, er det ikke nødvendigvis dødsårsagen.

Der har også været en stigning i antallet af smittede det seneste døgn. Der er indtil videre bekræftet 3092 tilfælde af coronasmittede. Det er 277 flere end tirsdag.

Der må dog formodes at være et stort mørketal, da ikke alle med symptomer testes. Indtil videre er 26.776 personer blevet testet for coronavirus i Danmark.

Antallet af indlagte coronapatienter er onsdag 535. Af dem er 146 - eller mere end en fjerdedel - på intensivafdeling. Og af de 146 er der 129, som har det så skidt, at de er nødt til at få hjælp af en respirator.

Region Hovedstaden er den af de fem regioner, som tegner sig for flest indlagte. Her er der alene 260 indlagte - altså næsten halvdelen af de i alt 535 indlagte på landsplan.

