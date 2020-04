Danmark runder 7000 positive coronatest

194 er testet positive for coronavirus det seneste døgn. Mere end 3000 har overstået deres infektion.

Der fortsætter med at være en stigning i antallet af danskere, der bliver testet positiv for coronavirus.

Antallet af smittede med coronavirus i Danmark er fredag steget til 7073. Det er en stigning på 194 på et døgn. Det oplyser Statens Serum Institut.

Det reelle antal smittede i befolkningen vurderes at være langt højere, da langtfra alle med symptomer bliver testet.

Udviklingen fortsætter den tendens, der har været den seneste uge, hvor antallet af positive test har ligget i niveauet 140-245 om dagen.

Selv om der er et stort mørketal for coronavirusset, kan man alligevel godt bruge tallene. Det har Peter Henriksen, der er afdelingslæge hos Statens Serum Institut, forklaret.

- Antallet af nye positive afspejler på et vist niveau udviklingen i smitteaktiviteten i samfundet. Men det er klart, at det skal ses i sammenhæng med, om man også tester samme type af mennesker.

- For i det øjeblik, at man også går ud og tester bredere - til også at omfatte personer med milde symptomer - så skal man selvfølgelig tage det med ind i den samlede betragtning af det antal positive, man finder, sagde han torsdag.

Partierne i Folketinget blev fredag nat enige om en udvidet genåbningsaftale, hvor et af elementerne er, at Statens Serum Institut skal fremlægge en teststrategi.

Herunder vil man teste et repræsentativt udsnit af befolkningen for at se, hvor udbredt smitten er. Indtil videre er 87.024 i Danmark blevet testet for coronavirus.

De danske sundhedsmyndigheder opererer ikke med et tal for raskmeldte. I stedet bruges betegnelsen overstået infektion, som er, hvis man ikke er på sygehuset eller død 14 dage efter den positive test.

Indtil videre har 3023 personer overstået en omgang med coronavirusset. Da der går 14 dage, inden en coronasmittet havner i den gruppe, kan der være flere, som ikke længere er syge.

Antallet af døde, der var smittet med coronavirus, var torsdag 321. Antallet af indlæggelser er faldet gennem april. Torsdag var 353 coronasmittede indlagt på landets sygehuse.

/ritzau/