Danmark sælger 500.000 overskudsvacciner til New Zealand

Regeringen har lavet en aftale med New Zealand om salg af 500.000 doser af coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Vaccinedoserne er kommet i overskud, da Danmark har mere end nok vacciner til at dække det danske behov for at vaccinere imod coronavirus.

Derfor er der taget beslutning om at sælge de 500.000 doser til New Zealand, der ifølge regeringen har rakt ud til Danmark med en anmodning om køb af overskydende vaccinedoser.

- Vi har fra starten satset massivt på at købe bredt og stort ind af vacciner til den danske befolkning, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- I dag har vi så et overskud af mRNA-vacciner, som vi ikke har behov for herhjemme - også selv om vi står over for at skulle give folk et tredje stik.

- Overskydende vacciner skal selvfølgelig ud og bidrage til den globale pandemi-bekæmpelse, siger han i pressemeddelelsen.

Det er ikke kun Danmark, der har solgt overskydende vaccinedoser til New Zealand. Landet har også købt vacciner i overskud af Spanien.

De 500.000 vaccinedoser, som New Zealand har købt af Danmark, forventes at blive afsendt fra Danmark mandag og onsdag i næste uge.

Ud over salg har Danmark doneret vacciner til en række lande.

- Regeringen vurderer løbende mulighederne for at donere yderligere vacciner, lyder det i pressemeddelelsen.

Næsten tre fjerdedele af den danske befolkning er færdigvaccineret imod corona. Helt præcist gælder det 73,2 procent af befolkningen.

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech har været den mest anvendte i Danmark.

/ritzau/