Danmark sætter fokus på terror og pigers rettigheder i FN

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V) er i New York.

FN's 73. generalforsamling begynder i denne uge i New York, og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V) deltager. Også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er til stede.

Samuelsen vil blandt andet have fokus på reformer af FN-systemet, konflikten i Syrien og kampen mod terrorisme.

Tørnæs sætter blandt andet fokus på piger og kvinders ret til at bestemme over deres egen krop.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge Anders Samuelsen skal Danmark være med til at styrke FN's rolle som "en vigtig del af svaret på nutidens og fremtidens konflikter".

- Det kræver, at FN kan levere effektive, fleksible og relevante svar på de mange konflikter rundt om i verden, siger Samuelsen i pressemeddelelsen.

- Jeg vil under årets generalforsamling blandt andet have fokus på konflikten i Syrien og kampen mod terrorisme, som jo i den grad er noget, der kræver globalt samarbejde, siger han.

For Tørnæs handler det om, at piger og kvinder har mulighed for at bestemme, hvem de vil have børn med, og hvor mange og hvornår.

- Det er simpelthen en ret, alle bør have. Desværre oplever netop kvinders og pigers seksuelle og reproduktive rettigheder og sundhed i disse år et stort modpres, også fra lande, vi ellers normalt er enige med.

- Det vil jeg tage op igen under mine møder i FN, siger Tørnæs.

/ritzau/