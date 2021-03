Danmark sender 125 millioner kroner til Yemen

Danmark har på international konference i FN-regi annonceret bidrag til Yemen, der er på vej mod katastrofe.

Danmark sender 125 millioner kroner til humanitære indsatser i det krigshærgede Yemen.

Det meddeler Udenrigsministeriet mandag i en pressemeddelelse.

Yemen er ifølge FN på vej mod den værste sultkatastrofe, der er set i verden i årtier. Således er omkring 400.000 børn under fem år så underernærede og svage, at de er i fare for at dø inden for kort tid.

- Krisen i Yemen bliver desværre ofte overset, selv om situationen for landets indbyggere er dybt kritisk, og der nu er fare for egentlig hungersnød, siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) i pressemeddelelsen.

- Der er stort behov for flere midler til de humanitære indsatser, hvis vi skal undgå en sultkatastrofe. Derfor har jeg besluttet at yde i alt 125 millioner kroner til Yemen.

- Jeg håber, Danmark dermed kan være med til at forbedre situationen for de mange udsatte i Yemen, ikke mindst børnene, siger han.

Danmarks samlede humanitære bistand til Yemen siden 2015 kommer med den seneste donation op på 890 millioner kroner.

Bidraget på 125 millioner kroner blev mandag annonceret på en international konference, der havde FN, Schweiz og Sverige som værter.

Konferencen havde fokus på, hvordan verdenssamfundet kan sikre midler til de humanitære indsatser i Yemen, indsatser som mangler penge.

Yemens behov for at få nødhjælp og beskyttelse ligger ifølge FN på omkring fire milliarder dollar, hvilket svarer til cirka 24,7 milliarder kroner.

Krisen i Yemen har sit udspring i konflikten mellem den yemenitiske regering og houthi-oprørerne, der har stået på siden 2015.

De 125 millioner kroner skal blandt andet bruges gennem FN's humanitære landefond for Yemen samt organisationer som Unicef og Internationalt Røde Kors.

