Danmark sender 150 millioner til humanitær hjælp i Ukraine

Danmark sender yderligere 150 millioner kroner til at hjælpe Ukraine humanitært.

Det fortæller udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) mandag i en pressemeddelelse.

- Vi står med en humanitær krise i Europa af historiske dimensioner, der kan udvikle sig langt ud over, hvad vi har set i generationer. Derfor øger vi støtten til den ukrainske civilbefolkning, siger Flemming Møller Mortensen i pressemeddelelsen.

Konkret skal 100 millioner kroner sendes til danske ngo'ers arbejde i og omkring Ukraine. 50 millioner fordeles mellem FN's flygtningeorganisation og FN's børnefond, Unicef.

De danske NGO'er skal sammen med deres internationale samarbejdspartnere være med til at sikre ukrainerne basale behov.

Det er for eksempel ukrainske børns skolegang, adgang til sundhed og andre nødvendigheder som mad, husly, toiletpapir og plastikpressening til midlertidig reparation af beskadigede boliger.

Mere end 400.000 ukrainere er indtil videre flygtet fra landet. Det fortæller nyhedsbureauet AFP.

FN's flygtningeorganisation, UNHCR, vurderer, at op mod otte millioner ukrainere risikerer at blive fordrevet fra hus og hjem. De vurderer også, at op mod fire millioner ukrainere vil forsøge at flygte ud af landet.

Det er ikke det første bidrag Udenrigsministeriet står bag, siden Rusland natten til torsdag påbegyndte en invasion af Ukraine.

Udviklingsministeren annoncerede fredag, at man ville sende 50 millioner kroner til humanitær hjælp i Ukraine.

Danmark har også sendt civilt udstyr til landet. Det tæller blandt andet 2000 skudsikre veste og 700 førstehjælpskasser. Et mobilhospital er også på vej til Ukraine.

Det første udstyr er begyndt at ankomme til Ukraine, og det forventes, at det sidste udstyr er fremme indenfor en uge.

/ritzau/