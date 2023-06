Danmark sender 2000 artillerigranater til Ukraine

Danmark sender yderligere ammunition til Ukraine, der sidste år blev invaderet af nabolandet Rusland.

Det oplyser fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn mandag.

Der er blandt andet tale om 2000 artillerigranater. Mere vil ministrene ikke oplyse.

- Det er på en konkret forespørgsel fra Ukraine, og det er inden for en ramme på noget, der ligner en kvart milliard kroner. Så det er et substantielt bidrag, som Ukraine har meget akut brug for, siger Løkke.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Situationen er den, vi alle kan se, at der er bebudet en offensiv. Den er så småt i gang.

- Det er lykkedes Ukraine at holde russerne stangen. Nu er tiden kommet til, at der skal svares igen. Det kræver, at de har de nødvendige kapaciteter. Det handler blandt andet om herunder ammunition, siger Løkke.

Troels Lund Poulsen tilføjer, at der også løbende diskuteres, hvad der ellers er behov for i Ukraine.

Senere på ugen deltager Troels Lund Poulsen i et møde i Bruxelles. Her forventer han, at der blandt andet skal diskuteres træning af ukrainske jagerpiloter.

Han henviser til, at USA har bedt Danmark og Holland om at stå i spidsen for at omskole ukrainske piloter, så de kan flyve F-16-kampfly.

- Det giver ikke mening at donere F-16-fly, hvis man ikke er i stand til at flyve dem eller vedligeholde dem, siger Troels Lund Poulsen.

/ritzau/