Danmark vil investere i ukrainske våben med ny donationspakke

Regeringen har i en 17. donationspakke afsat yderligere 2,2 milliarder kroner til Ukraine.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet og præsenteres af flere ministre efter et møde tirsdag i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Den samlede militære støtte til Ukraine er nu oppe på cirka 41,4 milliarder kroner fra Danmark i perioden 2022 til 2028. Pengene finansieres af Ukrainefonden.

Den nye donationspakke afsætter penge til blandt andet droner samt produktion af missilkomponenter i samarbejde med Holland og Tjekkiet.

Og så indeholder den et helt nyt træk ifølge forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Der skal nemlig investeres 200 millioner i den ukrainske forsvarsindustri.

- Jeg tror, at vi kan gøre en afgørende forskel her. Det, der bliver produceret i Ukraine, er meget nemmere at vedligeholde og servicere. Det er en af de udfordringer, vi har med det materiel, vi har doneret, siger Troels Lund Poulsen efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

- Så kan det også gå meget hurtigere, og man kan opskalere produktionen meget hurtigere.

Troels Lund Poulsen forklarer videre, at Danmark har diskuteret det med Ukraine "i et par måneder".

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) uddyber, at det handler om "direkte indkøb" hos den ukrainske forsvarsindustri af våben og ammunition.

- Det gør vi på opfordring af Ukraine, siger han.

For at undgå at pengene ikke falder i de forkerte hænder, vil Troels Lund Poulsen have "åbenhed og transparens" i de virksomheder, som Danmark investerer i.

- Spørgsmålet om korruption har vi en bekymring for, og det bliver vi nødt til at diskutere, hvordan vi håndterer. Men omvendt kan det ikke nytte noget, at vi ikke tør at bevæge os videre.

Han vil ikke udelukke på forhånd, at der "kan gemme sig noget", selv om man gør alt for at "følge pengene".

Donationspakken indeholder også "en markant maritim kapacitet".

- Det andet er en meget stor donation i forhold til et maritimt bidrag, som vi ikke går i dybden med af operative hensyn, siger Troels Lund Poulsen videre.

