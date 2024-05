Danmark sender fem millioner kroner til felthospital i Gaza

Med en gradvist mere alvorlig humanitær situation i Gaza er der et stort behov for at kunne tilse sårede, og det skal blandt andet ske på et nyt felthospital, som Danmark nu sender fem millioner kroner til drift af.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

Hospitalet vil kunne tilse mellem 200 og 250 patienter om dagen. Der vil være 60 sengepladser, og der skal både kunne foretages behandling for fysiske skader og psykiske mén.

Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, påpeger, at sundhedsvæsenet i Gaza er blevet kraftigt udhulet. Den sociale infrastruktur er brudt fuldstændig sammen, siger han.

- De mennesker, der befinder sig i Gaza, har brug for hjælp her og nu. De er lige nu beboere i et område, der er sønderbombet, og hvor den sociale infrastruktur er meget, meget mangelfuld. Det prøver vi at gå ind og afhjælpe nu, siger ministeren.

Det er ifølge Udenrigsministeriet kun 12 ud af 36 hospitaler i Gaza, som er delvist funktionsdygtige. 71 procent af sundhedscentrene er ude af funktion.

Det er Internationalt Røde Kors, der står for at etablere og drive hospitalet, og Røde Kors i Danmark bidrager desuden med personale, telte og et vandrensningssystem, så der kan sikres drikkevand på hospitalet.

Det er en hjælp, men det er slet ikke nok, erkender Dan Jørgensen. Derfor siger han, at Danmark – sammen med EU og andre lande – vil fortsætte med at lægge pres på Israel, når det gælder landets ageren i Gaza.

- Lige nu er vi i en situation, hvor Israel ikke har givet efter for det pres, og hvor de ikke lytter på de opfordringer, de får fra blandt andet Danmark. Det er dybt tragisk. Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe på forskellig vis. Og den seneste hjælp kommer altså i form af et felthospital, siger Dan Jørgensen.

