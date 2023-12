Danmark sender fregat til Det Røde Hav

Danmark sender en fregat til Det Røde Hav som reaktion på, at sikkerhedssituationen i området er spidset til.

Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse sent fredag eftermiddag.

Bidraget sker som led i en defensiv amerikanskledet indsats for maritim sikkerhed i Det Røde Hav og Adenbugten.

- Vi er bekymrede over den alvorlige situation, der udspiller sig i Det Røde Hav, hvor de uprovokerede angreb mod den civile skibstrafik fortsætter.

- Det har afgørende betydning for både dansk og international skibstrafik og for udviklingen i regionen, at man kan sejle sikkert i området, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

