Danmark sender to helikopterlæger til første militære EU-operation

Danmark har nu en historisk mulighed for at bidrage til en EU-operation, siger forsvarsministeren.

To helikopterlæger, der skal sendes til Bosnien, bliver Danmarks første bidrag til en militær EU-operation, efter at det danske EU-forsvarsforbehold er blevet afskaffet.

Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Beslutningen er ifølge ministeriet truffet på baggrund af en hasteforespørgsel fra det operative hovedkvarter for EU's "Operation Althea".

Der er efterspurgt helikopterlæger til operationen i resten af 2022, og det har de næsten fået. Udsendelsen af de to helikopterlæger ventes at gælde fra midten af oktober og frem til midten af december.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De interne spændinger i Bosnien-Hercegovina er kun blevet forværret som følge af krigen i Ukraine. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen med vores europæiske partnere om at forhindre spændingerne i at eskalere yderligere, siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) i pressemeddelelsen.

- Danmark har nu en historisk mulighed for at bidrage med en mindre kapacitet til EU's "Operation Althea" efter afskaffelsen af EU-forsvarsforbeholdet. Bidraget viser, at Danmark kan rykke hurtigt, når der opstår et akut behov, siger han.

Både forsvarsministeren og udenrigsministeren har tirsdag orienteret Folketingets Udenrigspolitiske Nævn om missionen.

Og det bliver formentlig ikke det eneste bidrag i fremtiden.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at Forsvaret fortsat vil afsøge yderligere muligheder for danske bidrag til EU's militære missioner og operationer.

- Regeringen afsøger løbende muligheden for yderligere bidrag til EU, så Danmark i endnu højere grad kan tage ansvar i vores internationale forpligtende fællesskaber, siger Jeppe Kofod i pressemeddelelsen.

Det var 1. juni i år, at et flertal af vælgere i Danmark stemte for at afskaffe det danske forsvarsforbehold over for EU. Afskaffelsen trådte formelt i kraft 1. juli i år.

Med afskaffelsen har Danmark blandt andet mulighed for at deltage i militære missioner, som er arrangeret af EU-samarbejdet.

Det har ikke været muligt med forbeholdet. Men Danmark har i flere tilfælde kunnet bidrage i missioner via for eksempel FN.

Danmark har indtil afskaffelsen haft fire forbehold over for EU-samarbejdet. Tre er stadig tilbage.

/ritzau/