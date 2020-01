Danmark sender hold til Hubei for at hjælpe danskere hjem

Udenrigsministeriet vil sende et hold til virusramt provins for at hjælpe danskere med at komme hjem.

Danmark sender et hold til den kinesiske Hubei-provins for at hjælpe danskere i området i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Det oplyser Udenrigsministeriet på et pressemøde onsdag.

Udenrigsministeriet vil dermed give danskere, der opholder sig i området, mulighed for at komme hjem til Danmark.

Det skal ske ved hjælp af et fly med kriseberedskab fra Beijing.

Udenrigsministeriets Borgerservice har onsdag eftermiddag også valgt at ændre rejsevejledningen for Kina.

Det betyder, at alle rejser til provinsen Hubei nu frarådes.

Ændringen i rejsevejledningen kommer, efter at flere luftfartsselskaber har indstillet flyvninger til og fra Kina.

Virussen har hidtil kostet flere end 130 mennesker livet i Kina. Samtidig er omkring 6000 smittet med virussen.

Den menes at stamme fra den kinesiske millionby Wuhan, men har i løbet af de seneste uger spredt sig til en række lande.

Kort inden Udenrigsministeriets pressemøde blev det første tilfælde af smitten registreret i Norden, da en kinesisk rejsende blev konstateret smittet i Finland.

Ifølge Udenrigsministeriets Borgerservice er der i øjeblikket 21 borgere i området, der enten er danskere eller har dansk opholdstilladelse. Flere af dem er børn.

Udenrigsministeriet bekræfter, at flere af dem gerne vil hjem til Danmark.

Når de vender hjem til Danmark, vil der stå et beredskab klar til at tage imod dem.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

- Vores dygtige sundhedspersonale vil stå klar til at sikre, at hver af de hjemvendte får en individuel, konkret vurdering og får tilbudt det, de har behov for, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en skriftlig kommentar.

- Vi håber for alle, at det først og fremmest er en tur hjem - men skulle der blive behov for det, står vores specialister klar, tilføjer han.

Modtagelsen vil ske i koordination mellem de forskellige myndigheder og to specialiserede afdelinger på Hvidovre Hospital og Aarhus Universitetshospital.

Sandsynligheden for, at danskere vil være smittet i forbindelse med rejseaktivitet i området, er fortsat lav. Samtidig er risikoen for smittespredning i Danmark meget lav. Det vurderer Statens Serum Institut.

Tirsdag blev en dansk mand, der havde været i området, undersøgt for smitte på Aarhus Universitetshospital.

Testresultater viste dog sent tirsdag aften, at manden ikke var smittet.

/ritzau/