Danmark sender hverken ministre eller kongelige til vinter-OL

Når vinter-OL indledes om tre uger i Kina, bliver det uden medlemmer af regeringen, kongehuset og andre officielle repræsentanter på tilskuerpladserne.

Regeringen har været undervejs med en beslutning siden begyndelsen af december, da USA som det første land meddelte en diplomatisk boykot af legene. Siden har flere store lande truffet samme beslutning.

Der har været bestræbelser på at finde enighed blandt medlemslandene i EU siden sidste år. Forgæves.

Regeringen har i denne uge vendt sagen med partierne i Folketinget.

Efter et møde mellem EU’s udenrigsministre fredag eftermiddag i den franske by Brest står det klart, at der ikke er fælles front i EU. Regeringen vil derfor fastholde, at man ikke sender repræsentanter til Kina, erfarer Ritzau.

Politisk er der bred opbakning til det standpunkt i Folketinget. Et flertal har siden december sagt, at Danmark alene bør deltage med atleter og ikke bør deltage med andre officielle repræsentanter.

En række partier har begrundet det med menneskerettighedskrænkelser i Kina.

Venstre, SF, De Konservative, Enhedslisten og DF mener, at det officielle Danmark skal blive væk.

- Jeg er tilfreds med, at vi tager dette skridt med Kina. Men det bør også have den konsekvens, at vi gør det samme med VM i Qatar, siger udenrigsordfører Eva Flyvholm (EL).

Kina er kendt for at spille med de diplomatiske muskler, når andre lande byder landet modstand. Danmark mærkede det sidste år, da Kina krævede en undskyldning fra Jyllands-Posten for en satiretegning, som avisen havde bragt.

USA var først ude med meldingen om en diplomatisk boykot. Det blev fra Det Hvide Hus begrundet med et igangværende folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden i Xinjiang.

I Europa har det dog været mere vanskeligt for EU-landene at finde fælles fodslag. Sverige har for få dage siden besluttet at blive væk. Men med coronapandemien som begrundelse.

De store EU-lande Frankrig og Tyskland vil ikke officielt boykotte legene.

Men eksemplet Tyskland, der historisk er strømpil for det europæiske samarbejde i mange sammenhænge, viser også, hvor svært det er.

For den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, følte omkring nytår trang til at melde ud, at hun personligt vil boykotte arrangementet i Kina.

Holland har fredag sagt, at landet boykotter legene diplomatisk.

På EU-mødet i Brest var Kina et hovedemne. EU's udenrigschef, Josep Borrell, sagde, at EU formentlig vil holde et møde med Kina i marts.

Aktuelt har Litauen et udestående med Kina, som har reageret med vrede, efter at Litauen i efteråret styrkede handelsforbindelser med Taiwan.

Kina har straffet Litauen med handelssanktioner og restriktioner.

/ritzau/