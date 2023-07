Danmark sender millioner til genopbygning af skoler i Ukraine

Danmark lancerer mandag den første civile støttepakke under Ukrainefonden til Ukraine.

Pakken er på 615 millioner kroner, som skal bruges til genopbygning af blandt andet skoler, hospitaler, bombekældre og vand-, varme- og energiforsyning.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Der er særligt fokus på havnebyen Mykolaiv og regionen omkring. Her har Danmark indgået en aftale med Ukraine om at hjælpe til med genopbygningen efter russiske angreb.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Danmark er blandt Ukraines stærkeste partnere, og behovet for hjælp til genopbygning er desværre massivt.

- De ukrainske børn skal kunne komme i skole, og man skal kunne få den nødvendige sundhedsbehandling på et hospital, når der er behov, selv om der er krig, udtaler Dan Jørgensen (S), der er minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, i pressemeddelelsen.

110 af millionerne går til den danske statslige fond Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og deres investeringer i genopbygning.

Derudover går knap 101 million kroner til FN's projektledelseskontor (Unops), der har hovedsæde i København.

Unops har til formål at hjælpe med infrastruktur- og bæredygtighedsprojekter på vegne af FN.

Udover genopbygning er der også sat nogle millioner af i støttepakken til humanitære indsatser.

Det betyder penge til FN, Internationalt Røde Kors (ICRC) og danske civilsamfundsorganisationer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det største beløb på 100 millioner kroner gives til danske organisationer, der arbejder med beskyttelse, fordeling af nødhjælp til svært tilgængelige områder samt humanitær minerydning.

I marts blev alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet enige om at oprette Ukrainefonden.

I juni blev et bredt flertal i Folketinget enige om at øge støtten. Dermed afsættes der samlet for 21,9 milliarder kroner til Ukrainefonden over de næste fem år.

Da der i forvejen var afsat 9,5 milliarder til Ukraine, betyder det, at det samlede støttebeløb gennem fonden er 32,6 milliarder kroner.

Der er i 2023 afsat 1,2 milliarder kroner til civile indsatser i Ukraine og øvrige østlige nabolande.

/ritzau/