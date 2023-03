Danmark sender millioner til Syrien efter grænserne er åbnet

Danmark øger støtten til jordskælvsramte Syrien med 48 millioner kroner. Men det er ikke helt nemt at få sendt hjælpen af sted til de ramte områder.

Det fortæller minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S).

- Der har været ganske store problemer med rent faktisk at få hjælpen frem. Nu er der en åbning mellem Tyrkiet og Syrien ved bestemte grænseovergange, og det udnytter vi selvfølgelig til at yde støtte, siger han.

Danmark har sammen med en lang række andre lande fra FN lagt pres på Syriens præsident, Bashar al-Assad, for at åbne de ellers lukkede grænseovergange, så hjælpen kan nå frem til ofrene.

- Regimet har desværre en karakter, som gør, at det er umuligt at samarbejde med dem, og at de nogle gange direkte blokerer for støtte.

- For os kan det virke helt uforståeligt og virke som direkte ondskab, hvis et lands leder blokerer for nødhjælp til dele af landets borgere, men det er altså det, der er tilfældet her, siger Dan Jørgensen.

Pengene går til FN's arbejde i områderne, hvor der er behov for de mest basale livsfornødenheder som mad, vand, telte og medicin.

- Hjælpen, som bliver givet i Syrien, falder på et meget tørt sted. De mennesker mangler ting, som vi i vores del af verden har svært ved at forstå, at man overhovedet kan leve uden, siger Dan Jørgensen.

Siden jordskælvet i Tyrkiet og det nordlige Syrien den 6. februar har Danmark sendt i alt 108 millioner kroner til Syrien og i alt 189 millioner kroner til både Syrien og Tyrkiet.

I 2023 har der været borgerkrig i Syrien i 12 år. Det gør situationen mere vanskelig i Syrien, end den er i Tyrkiet, siger Dan Jørgensen.

- Tyrkiet er et mere velfungerende samfund, og modsat Syrien har Tyrkiet jo heldigvis et redningsapparat og myndigheder, som driver hele redningsindsatsen, siger han.

Der bor omkring 21 millioner mennesker i Syrien, og ifølge FN er fem millioner blevet hjemløse som følge af jordskælvet.

