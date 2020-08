Danmark sender politisk rådgiver til Nuuk

I kølvandet på USA's åbning af konsulat i Nuuk opretter Danmark nu også en ny politisk stilling i Grønland.

Forsvarsministeriet vil fremover have en politisk rådgiver udstationeret i Nuuk.

Rådgiveren skal agere bindeled mellem de danske og grønlandske myndigheder i de sikkerhedspolitiske spørgsmål, der løbende fylder mere og mere på verdens største ø.

Den nye rådgiver flyver torsdag med forsvarsminister Trine Bramsen (S) til Grønland for at starte i sin nye funktion med det samme.

- Jeg har besluttet, at vi fremover skal have en politisk rådgiver på Grønland. Det skal ses i lyset af den stadigt større sikkerhedspolitiske og forsvarspolitiske udvikling, der er i Arktis, siger Trine Bramsen.

Rådgiverposten vil besættes af skiftende embedsmænd fra Forsvarsministeriet.

I forvejen har Forsvaret i Nuuk Arktisk Kommando, der varetager de operative dele af beredskabet og suverænitetshåndhævelsen i Grønland.

Det bliver netop i Arktisk Kommandos kontor, at den nye rådgiver får til huse.

På den måde kommer den politiske rådgiver til at sidde dør om dør med USA's nye konsul i Nuuk, Sung Choi, der tiltrådte i juni.

Oprettelsen af den danske rådgiverstilling har dog ikke noget at gøre med, at USA lige har gjort det samme, understreger Trine Bramsen.

- Den her beslutning har jeg truffet for længere tid siden, så det har ikke noget med det at gøre. Det her handler om det dansk-grønlandske samarbejde, siger hun.

På turen til Grønland skal forsvarsministeren også være med til at åbne en lokal afdeling af Interforce i Nuuk.

Interforce er et nu 20 år gammelt samarbejde mellem erhvervslivet og Forsvaret om brugen af reservestyrkerne og Hjemmeværnets frivillige og har tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) som formand.

Derudover skal Trine Bramsen mødes med grønlandske politikere for blandt andet at høre deres mening om, hvordan en pulje på 1,5 milliarder kroner til øget overvågning i Arktis bedst kan udmøntes.

