Danmark sender specialister til Beirut efter eksplosion

En stor eksplosion ramte tirsdag havnen i Beirut, hvor store dele af byen blev ødelagt.

Danmark sender to specialister fra Beredskabsstyrelsen til Beirut, efter at en stor eksplosion for få dage siden ramte byens havn.

Det fortæller forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Specialisterne skal hjælpe til i FN' og EU's koordinationsenheder. Ministeren ønsker ikke komme ind på de konkrete arbejdsopgaver.

- Det er fælles koordinationsenheder, som sidder og vurderer, hvad der mangler af hjælp, og så byder vi ind med alt det, vi kan tilbyde.

- Det er altså de her ting, der på nuværende tidspunkt er ytret ønsker om, og som vi derfor har skyndt os at sende afsted, siger Trine Bramsen.

Den ene specialist tog afsted torsdag, mens den anden tager afsted i dag.

Danmark har allerede doneret 600 kemikaliebeskyttelsesdragter til Libanon efter den store eksplosion, som tirsdag ramte landet.

Eksplosionen har foreløbig kostet 154 mennesker livet, mens over 5000 er blevet såret. For 120 af dem er tilstanden kritisk.

Ministeren vil ikke afvise, at der kan komme yderligere hjælp til Beirut.

- Vi har flere ting, som vi byder ind med. Men det er det her, der har været ytret ønske om indtil nu, siger ministeren.

/ritzau/