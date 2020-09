Danmark sender telte til nødstedte flygtninge på Lesbos

3000 tæpper og 50 telte skal hjælpe tusindvis af mennesker, der står uden hjem efter brand i flygtningelejr.

Danmark sender telte og tæpper til flygtningelejren Moria på den græske ø Lesbos, hvor en storbrand tidligere på ugen hærgede.

Det oplyser Beredskabsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Støtten kommer på baggrund af en anmodning fra de græske myndigheder, fremgår det.

Danmark sender 3000 tæpper samt 10 store og 40 mindre telte til Grækenland for at støtte arbejdet med at genhuse de berørte.

- Brandene i flygtningelejren har skabt en humanitær katastrofe. Der er brug for hjælp, og derfor sender vi nu tæpper og telte afsted fra Beredskabsstyrelsen, udtaler forsvarsminister Trine Bramsen (S) i meddelelsen.

Tusindvis af Moria-lejrens beboere blev gjort hjemløse ved branden, som har ødelagt lejren og skabt krisetilstand i området, hvor det også er kommet til kampe mellem demonstrerende migranter og politi.

Danske Kamma Skaarup, der er på øen, hvor hun er medicinsk ansvarlig for Læger Uden Grænsers aktiviteter i Moria-lejren, fortalte fredag, at lejren er brændt ned til grunden.

- Situationen på Lesbos omkring lejren er rædselsfuld. Omkring 12.000 mennesker lever på gaden uden ly og med begrænset adgang til mad og vand, sagde hun.

De mange tæpper og telte, som Danmark sender afsted, er ikke den eneste hjælp, som Danmark bidrager med.

Torsdag oplyste udviklingsminister Rasmus Prehn (S), at Danmark tilbyder 22,4 millioner kroner i ekstraordinær hjælp til Grækenland.

Pengene skal gå til sikre bosteder for omkring 4000 uledsagede mindreårige flygtninge- og migrantbørn i Grækenland - hovedsageligt fra Moria-lejren.

Tyskland og Frankrig er desuden blevet enige om en plan for at få bragt 400 uledsagede børn fra den nedbrændte lejr ind i EU.

Men den danske regering afviser at hente flygtninge til Danmark fra lejren. I stedet skal de sikres bedre forhold, hvor de er, sagde Rasmus Prehn torsdag.

Det danske bidrag af telte og tæpper pakkes lørdag og afsendes fra Beredskabsstyrelsens beredskabscenter i Herning søndag morgen klokken 05. Bidraget er finansieret af Finansministeriet.

/ritzau/