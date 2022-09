Danmark sender ti millioner til oversvømmet Pakistan

Pakistan og FN har bedt om hjælp til at håndtere den krise, som store oversvømmelser har udløst i landet.

Danmark sender ti millioner kroner til nødhjælpsarbejde i Pakistan, som er ramt af store oversvømmelser.

Bidraget gives til FN's flygtningeorganisation (UNHCR).

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Oversvømmelserne er endnu et eksempel på, at det er de mest sårbare, der bliver hårdest ramt af klimaforandringerne.

- Danmark fortsætter med at støtte klimaindsatser globalt, og vi giver en håndsrækning til UNHCR's nødhjælpsarbejde i Pakistan, udtaler udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) i pressemeddelelsen.

FN og den pakistanske regering sendte tirsdag i fællesskab en officiel appel om international hjælp.

De beder om 160 millioner dollar - knap 1,2 milliarder kroner - til at hjælpe de hårdest ramte.

Pakistan kalder selv situationen for en national krise.

Landet har, siden monsunregnen begyndte i juni, oplevet de værste oversvømmelser i et årti.

Over 1100 personer har mistet livet. Blandt dem er knap 400 børn.

Ifølge FN er omkring 15 procent af landets befolkning - 33 millioner ud af 220 millioner - berørt.

Ud af de 33 millioner er omkring 16 millioner børn, vurderer Unicef.

FN-børneorganisationen skriver i en pressemeddelelse, at over tre millioner børn har behov for humanitær hjælp.

De er i risiko for enten at få vandbårne sygdomme, at drukne eller blive fejlernærede på grund af oversvømmelserne.

- Når katastrofer rammer, er børn altid blandt de mest sårbare.

- Disse oversvømmelser har allerede fået ødelæggende følger for børn og familier, og situationen kan blive endnu værre, udtaler Unicefs repræsentant i Pakistan, Abdullah Fadil.

Vandmasserne har blandt andet ødelagt veje, afgrøder og broer.

UNHCR har ifølge Udenrigsministeriet indtil videre leveret akut nødhjælp. Det kommer i form af blandt andet telte, presenninger, tæpper og soveunderlag.

/ritzau/